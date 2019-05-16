В Ингушетии задержан ещё один участник митинга в Магасе

В Ингушетии задержан ещё один участник митинга против передела границ с Чечней – Аслан Аушев. Об этом "Кавказ.Реалиям" рассказал глава местного отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

По его словам, Аушев пришёл в Сунженский отдел полиции с повесткой по административному делу о нарушении правил проведения митинга. Оттуда задержанного повезли в Магасский районный суд якобы для начисления ему административного штрафа за участие в митинге 26 марта. Однако из суда Аушев позвонил родным и сказал, что его увозят в Нальчик для предъявления обвинения по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Аушев стал 26-м демонстрантом, против которого было возбуждено дело по этой статье. Назначил ли суд наказание по административному делу, Муцольгов не знает.

Также в четверг в Магасе задержали исполняющего обязанности главы Совета тейпов ингушского народа Мурада Даскиева. Его подозревают в распространении фейковых новостей.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против передела границ с Чечней, демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР.