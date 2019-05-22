Анатомия зомбирования. Эфир в 18:05

Вот уже пять лет, как после Майдана, аннексии Крыма и начала войны с Украиной на полную мощь заработали механизмы российской пропаганды. Они доказали свою немалую эффективность – как внутри страны, консолидировав «крымское большинство», так и на Западе, сформировав образ непредсказуемой и опасной России. В чем сила кремлевской пропаганды, и почему население так охотно верит в созданные ей мифы?

Гости программы: журналист Андрей Архангельский и Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии РАН. Эфир в 18:05.