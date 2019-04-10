Госпожа Цензура. Эфир в 21:05

В Международном Мемориале открылась выставка «А упало, Б пропало», посвященная советской цензуре. Она актуальна в наши дни, когда в Россию возвращаются советские практики контроля за СМИ, репертуаром театров и кино, усиленные цензурой в интернете, и одновременно возрождаются традиции самиздата и тамиздата, получаются навыки обхода блокировок. Возможна ли тотальная цензура в XXI веке?

Гости программы - Марина Савранская, ученый секретарь музея Михаила Булгакова, и Борис Беленкин, историк, заведующий библиотекой общества «Мемориал». Эфир в 21:05.