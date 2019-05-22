"Не затягивай с сатисфакцией, бес". Владимира Соловьева вызвали на дуэль

Противостояние в Екатеринбурге вокруг строительства храма Святой Екатерины на месте сквера, как замечают многие, стало беспрецедентным не только по остроте полемики, но и по интенсивности освещения темы в медиа: на этот конфликт приходится более 58% от общего числа публикаций о протестах против строительства церквей, пишут "Ведомости". Реакция на конфликт "храм против сквера" вызвала и волну возмущения в адрес известного российского телеведущего Владимира Соловьева, который назвал людей, протестующих в Екатеринбурге, "бесами" и "чертями". В ответ журналист из Краснодара Кирилл Гурьев в открытом письме вызвал Соловьева на дуэль, чтобы "надрать ему зад".

В эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM" телеведущий Владимир Соловьев заявил, что "гоняет, гонял и будет гонять бесов", пообещав лично приехать в Екатеринбург, чтобы "гонять там чертей".

Город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш

"Это город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Город, разрушивший свой храм и не восстановивший. Город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш. Полторы тысячи – это много? А то, что 20 тыс. вышло на крестный ход за восстановление храма, – это не народ? Это не люди? Любая социология показала, что сторонников храма больше, чем противников", – заявил Соловьев. По его мнению, протест этот моделируется извне. "Там много людей не из Екатеринбурга. Приехали координаторы и организаторы из разных городов. Они проходили обучение в центрах, где их готовили к такого рода мероприятиям. О какой защите парка может идти речь, когда полторы тысячи уродов этот парк вытоптали и бросали фрагменты забора в реку?" –​ возмутился Соловьев.

Драматург из Екатеринбурга Ярослава Пулинович призвала жителей города объединиться и подать в суд на Соловьева, который, по ее мнению, "оскорбил всех жителей Екатеринбурга". Евгения Чудновец, тоже жительница Екатеринбурга, уже подала жалобу на Соловьева в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области и вместе с адвокатом сейчас готовит коллективное обращение в Следственный комитет и прокуратуру.

– Мне в соцсетях пишут сотни людей, готовых подписаться под таким заявлением, – говорит Чудновец Радио Свобода. – Высказывания Соловьева оскорбили очень многих людей, они действительно возмущены его словами и, как и я, хотят, чтобы им дали правовую оценку.

Житель Краснодара Кирилл Гурьев, который раньше преподавал английский язык в Томском государственном педагогическом университете, ведущий канала "Человек пельмень" на "Яндекс.Дзен", тоже возмущенный высказываниями телеведущего, опубликовал открытое письмо к Владимиру Соловьеву. В нем Гурьев вызвал Соловьева на дуэль "на ринге, на татами, на чем угодно". Обращение краснодарца на разных платформах прочитали уже около миллиона человек и перепостили десятки тысяч.

Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что тебе никто никогда не давал крепко по заду

"Ты обыкновенный пропагандист. Поверхностный и примитивный. Твои передачи рассчитаны на маргиналов. Тебя давно уже не смотрит думающее население страны, разве что, иногда включают для того, чтобы вызвать рвоту при пищевом отравлении. Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений, – написал Гурьев. – Но ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать". Заканчивает свое письмо к Соловьеву он так: "Надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие. Жду твоего ответа, Соловьев. Не затягивай с сатисфакцией, бес".

Гурьев называет себя творческим человеком, журналистом, любителем гор и путешествий. Собственно, свой канал он сделал для того, чтобы рассказывать про путешествия, но оказалось, что "когда пишешь на политические темы, то отклик гораздо больше". "В идеале, если Соловьев примет мой вызов и мы встретимся с ним на ринге, если мне удастся дотянуться до его милых щечек, то буду считать свою миссию выполненной", – говорит он Радио Свобода.

По словам Гурьева, за работой Соловьева он давно не следит, но оскорбления в адрес защитников сквера не заметить было нельзя.

– Я не ожидал, что будет настолько бурная реакция на мое письмо Соловьеву и что будет такая большая поддержка. Люди много пишут мне в социальных сетях, и процентов 95 всех сообщений со словами поддержки. Честно говоря, этой реакции я не ожидал, но хотел, – рассказывает он. – Я надеюсь, что Соловьев все-таки примет мой вызов, мы с ним встретимся и поговорим по-мужски. "Ты взял на себя смелость оскорбить такую большую часть населения, так что будь добр, ответь за эти слова, если ты мужчина. Если струсишь – ну значит, ты в любом случае проиграл", – скажу я ему, а информационную пощечину он от меня уже получил. Хотелось бы еще дать физически в его наглый подбородок.

– Есть какая-то реакция со стороны Соловьева?

– Никакой реакции пока нет, но я надеюсь, что она все-таки будет. Я специально не стал ему это письмо отправлять в Инстаграм, потому что оно будет им проигнорировано, а если оно наберет достаточно хайпа, то реакция последует.

– Почему вас, жителя Краснодара, так взволновала история с екатеринбургским храмом?

Власть вместе с олигархами, вместе с РПЦ хочет показать нам, народу, что вы, ребята, никто и ничто, вы ничего не решаете

– Я слежу за ситуацией вокруг Екатеринбургского храма, слежу за тем, что происходит в Ингушетии, за свалкой под Архангельском и понимаю, что на самом деле дело-то не в храме и не в сквере. А дело в том, что власть вместе с олигархами, вместе с РПЦ хочет показать нам, народу, что вы, ребята, никто и ничто, вы ничего не решаете, поэтому сидите смирно, мы все равно будем делать так, как надо нам. И вот этот сквер и храм получили достаточно большую огласку и являются сейчас символом народного сопротивления против власти, которая принимает практически каждую неделю антинародные законы, постоянно залазит к людям в карман и на этом, скажем так, процветает. Поэтому ситуация с храмом стала символической. Слава богу, что у нас в Краснодаре пока такого нет, у нас олигархи, наоборот, строят скверы, горжусь нашим Галицким (Сергей Галицкий – основатель и совладелец розничной сети "Магнит", владелец футбольного клуба "Краснодар". – РС). А не сносят их. На мой взгляд, нет никакой проблемы, чтобы перенести строительство этого храма в другое место. Никто не против храма, люди защищают сквер. То есть быть за сквер и быть против храма – это две разные вещи. Я уверен, что огромное число из тех, кто приходит защищать сквер, это люди православные и верующие. И церковь такими действиями только отворачивает людей от себя.

А вообще меня эта ситуация достаточно серьезно разозлила. Я в свое время совершил вояж по заброшенным церквям Ярославской и Ивановской областей. Там просто тьма полуразрушенных и разрушенных церквей, которые очень старые, разных исторических периодов, у меня куча фотографий. Это действительно ценные памятники архитектуры, и очень много деревень вокруг них, много людей верующих, которым нужно куда-то прийти и помолиться. А они стоят разрушенные. Я ходил по ним, смотрел, там такая сильная энергетика. И я не понимаю: если у вас есть лишние деньги, если у вас есть спонсоры, ну давайте эти церкви восстановим? Ну зачем вы сносите одно и строите на месте, которое нужно горожанам? Давайте восстанавливать то, что требует восстановления. Этих церквей столько по России и они настолько ценны в плане культурном, а не только духовном, что никакой екатеринбургский новый храм не сравнится по исторической ценности с теми церквями, которые стоят и разваливаются...

Хотите сделать благо – делайте. Но не таким же драконовским путем, как в Екатеринбурге

Или вдруг возьмет Гундяев (патриарх Кирилл. – РС) со своими двумя уральскими олигархами и скажет: ребята, мы подумали и решили, что не будем строить этот храм, мы решили вложить эти деньги в большой онкологический центр. Представляете, сколько очков они наберут, сколько одобрения будет со стороны народа в адрес церкви, в адрес этих олигархов? Или захотят построить новый обучающий центр, ну что-то такое, что не загоняет людей в средневековье, а принесет пользу. У нас много онкологически больных детей, постоянно идут сборы на их лечение в Израиле, Германии, у нас нет ни специалистов, ни оборудования, ну если есть у вас такие деньги, давайте вложим их в то, что действительно принесет пользу? Хотите сделать благо – делайте. Но не таким же драконовским путем, как в Екатеринбурге.

– Вы верующий человек?

– Я всю жизнь был верующим, я крещеный, православный, всегда ходил в церковь, молился, и даже пару раз в моей жизни были случаи чуда. Не хочу вдаваться в подробности, но Николай Чудотворец мне помогал. И это выглядело как чудо. На данном этапе я стал в Боге немножечко сомневаться, но я думаю, что это нормальный процесс. Потому что я сам себе стал задавать вопросы, которые требуют ответов, на них я пока ответы не нахожу. Куда это меня дальше приведет, я не знаю, возможно, я стану атеистом или агностиком. А может наоборот, стану гораздо более верующим, чем раньше. Но эти вопросы не дают мне покоя, я надеюсь, что найду на них ответы. Дело в том, что я не считаю руководство и многих служащих в церкви людьми, имеющими какое-то отношение к вере и православию. Потому что все уже понимают или начинают понимать, что православная церковь в таком виде, в котором она сейчас существует, это не более чем коммерческая организация, которая оказывает свои услуги населению по отпеванию, крещению, продаже свечей. Все-таки если вы проповедуете христианские ценности, нужно церкви жить по-другому, иначе народ перестанет в вас верить как в представителей бога на земле, перестанет к вам ходить. Все это богатое убранство, все эти бабушки, которые тащат в церковь последние копейки, это все как-то некрасиво, слишком большое искажение, не должно быть такого перекоса между богатым храмом и бедной жизнью простых бабушек. Церковь все-таки должна помогать людям, помогать прихожанам, а не собирать с них деньги на свои услуги.

– Вы участвуете в протестных митингах?

Власть почувствовала какую-то опасность и поняла, что в каких-то вопросах нужно уже идти на компромисс с обществом

– На протестные митинги я не хожу, к своему стыду, наверное. Но сейчас в воздухе настолько пахнет требованиями перемен, что я думаю, что уже, наверное, нужно начинать ходить. Чувствуется мне, что эти протесты начинают что-то решать. И демонтаж этого злосчастного забора в Екатеринбурге показывает, что власть почувствовала какую-то опасность и поняла, что в каких-то вопросах нужно уже идти на компромисс с обществом... Еще мне пишут по поводу моего письма, ну ты же журналист, что ты себя как гопник ведешь? Ты вызови Соловьева на дискуссию, на интеллектуальную дуэль. Я вот что хочу ответить. Какая может быть интеллектуальная дуэль с человеком, который оскорбляет тебя, твоих друзей, их детей, оскорбляет их бесами, чертями, ну какая тут может быть дискуссия, что мы можем тут обсуждать? Я ему буду доказывать, что мы не бесы?

Следом за краснодарцем дать Соловьеву "по зубам крепкого уральского леща правой рукой" вызвался и журналист из Екатеринбурга Антон Дербенев, он даже объявил сбор средств на поездку в Москву. Евгения Чудновец говорит, что не верит, что Соловьев вдруг откликнется на такие призывы: "Опять увильнет, конечно же, опять будет что-то кричать". Но если вдруг дуэль состоится, то смотреть ее она не будет, потому что как православный и верующий человек не приемлет насилие. Телеведущий Владимир Соловьев был недоступен для комментариев, ранее он заявил, что "готов биться с бесами в суде".

Это уже не первая попытка привлечь Соловьева к ответственности за его резкие высказывания. Так два года назад под петицией "привлечь Соловьева к уголовной ответственности" подписалось больше 36 тысяч человек. Телеведущий назвал людей, вышедших на акцию протеста, которая состоялась 12 июня на Тверской улице в Москве, "вечными двумя процентами дерьма" и "детьми коррупционеров". Никакой реакции со стороны правоохранительных органов не было.

Задержания на Тверской улице в Москве 12 июня 2017 года

Скандал вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начался в прошлый понедельник, когда территорию у местного Драмтеатра перегородил забор будущей стройки. По плану храм должны возвести к 300-летию города. Это вызвало возмущение части горожан, которые требовали сохранить сквер в неприкосновенности. В конце прошлой недели власти объявили о "заморозке" стройки и, чтобы досконально изучить общественное мнение, согласились провести опрос населения. Одновременно администрация Екатеринбурга в электронной приемной мэрии начала принимать предложения об альтернативных площадках для строительства храма. Опрос центра социологических исследований ВЦИОМ показал, что 74 процента жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере в центре города.