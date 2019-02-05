Обстоятельства непреодолимой силы

"Россия не помойка". Почему люди против "мусорной реформы".

Сначала докажите. Военкоматы отказываются считать погибших в Сирии российских военнослужащих ветеранами боевых действий.

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Марьяна Торочешникова: Военкоматы отказываются считать погибших в Сирии российских военнослужащих ветеранами боевых действий, из-за чего их семьям приходится добиваться положенных выплат через суд. Об этом заговорили после публикации в "Коммерсанте" истории вдовы летчика Андрея Пыленка, он погиб в Сирии в начале марта прошлого года при крушении самолета Ан-26. Только после обращения в прокуратуру и судебного разбирательства вдове удалось добиться решения о перерасчете пенсии по случаю потери кормильца с учетом значительной надбавки, которая полагается ветеранам боевых действий.

По свидетельству ветеранских организаций, этот случай не единственный, подобных историй много. Насколько много и почему, спросим у гостя в студии Радио Свобода – председателя правления "Союза ветеранов военнослужащих проходящих службу в Сирии" Сергея Тимохина.

В интервью газете "Коммерсант" вы, в частности, рассказали, что к вам приходят сотни, если даже не тысячи подобных жалоб и жалоб на то, что нарушаются права российских военнослужащих – участников боевых действий за рубежом. На что конкретно жалуются?

Сергей Тимохин: Во-первых, жалуются на то, что нет признания участниками боевых действий, начиная с 1956 года, тех, кто участвовал реально в некоторых события. Я говорю конкретно о Сирии. Хотя есть закон о ветеранах, в котором конкретно прописано, что какие-то годы можно считать, кто участвовал, какие-то годы не считать, кто участвовал в боевых действиях. Когда страна находится в состоянии боевых действий, там находится наш контингент, как это было в 1984-85 годах, то понятно, что люди там погибали, люди выполняли боевые задачи, есть очевидцы, есть документы, есть воспоминания одного из военных советников Яшкина, к сожалению, который уже ушел из жизни, в которых конкретно говорится о том, что делалось в те времена, чтобы предотвратить Третью мировую войну.

Марьяна Торочешникова: Но и сейчас, когда официальные российские власти заявляют, что там действительно присутствуют российские военные, они пытаются помогать действующему правительству в Сирии, почему же не признают людей участниками боевых действий, чем это объясняется?

Сергей Тимохин: Объясняют они, первое, тем, что "там нас нет". В архивах Министерства обороны в городе Подольске мы пытались найти корни, были мы там или не были, откуда там появились комплексы С-200, которые сейчас стоят на вооружении там, как передавался опыт от наших военных к сирийским, каким образом их обучали обслуживать эту технику, но нас, оказывается, там "не было". Сейчас мы там есть, но некоторые военкоматы требуют через суды доказывать, что люди там выполняли или выполняют интернациональный долг, каким-то образом ведут боевые действия. Я считаю, что человек не может сам приехать туда и что-то там делать с оружием в руках, наверное, это все делает государство, это делает Министерство обороны.

Марьяна Торочешникова: А вот признание человека участником боевых действий что дает ему, членам его семьи? Вот в истории, которую мы привели в пример в самом начале, вдове повышенные компенсации выплачивались. А человеку, который остался жив, что-то положено к тому, что дает государство? Ведь если вас не признали участником боевых действий, вам вроде бы ничего от государства и не положено.

Сергей Тимохин: Цифры смешные. От двух до трех тысяч рублей в месяц положено участникам боевых действий, в зависимости от региона. Мы посчитали примерно количество людей, которые за два года – 1983-84 годы – побывали в Сирии, это 45-52 миллиона рублей. Это цифры, не сопоставимые с государственной мощью современной России. И самое важное, что растут дети, подрастают внуки, и необходима преемственность поколений, нужно передавать опыт, и тех, кто в будущем будет нашу страну поднимать, будут работать на благо нашей страны, защищать ее рубежи, мы просто теряем. Та духовность, которая должна передаваться, тоне в залах Госдумы, в нашем правительстве.

Марьяна Торочешникова: Правильно ли я понимаю, что вы, ветераны Сирии, возмущены в первую очередь тем, что государство отказывается вас признать участниками боевых действий? Вы туда ездили, что-то там делали… Или они даже не говорят, что вы там были?

Сергей Тимохин: Парадокс в том, что мы будто бы были там туристами. Мы говорим об этом уже более 30 лет, я обращался в Государственную Думу, в Комитет по обороне, мы в течение трех лет боремся за то, чтобы нас хотя бы признали. В результате Госдума сослалась на одну из директив о том, что мы не попадаем во временные рамки, причем в ГД в этот момент голосовали всего 87 человек, то есть около 17% всего состава, они высказались за то, что нас не надо признавать участниками боевых действий.

Марьяна Торочешникова: А российские военнослужащие, которые сейчас находятся в Сирии, они в лучшей ситуации по сравнению с вами? Их статус признается или тоже нужно ходить по судам?

Сергей Тимохин: Конкретных данных я не могу привести, хотя к нам обращаются. Обращаются саперы, которые вот в Палестине проводили очистку от мин, им пообещали какие-то надбавки, но они их не получили вовремя. Обращались к нам по поводу того, что государственные награды есть, подписаны наградные листы, и не всех наградили. Были обращения из подразделений обслуживания, которых ужимают в получении надбавок. Хотя, если полк воюет, он ведет боевые действия, и все, начиная от писаря и заканчивая руководителя полка, участники боевых действий.

Марьяна Торочешникова: Но это нужно для того, чтобы почувствовать себя нужным человеком, что не зря это все было, или это реально влияет на качество жизни людей, особенно если человек получил какие-то ранения?

Сергей Тимохин: Да, этот вопрос поднимался не раз, и мы часто с этим сталкиваемся – люди не могут получить, допустим, санаторно-курортное лечение просто потому, что они не участники боевых действий. Если у него нет такого документа, не положено. Далее, все льготы по лекарствам, безусловно, тоже. Квартплата. Вы понимаете, что человеку, который уже ушел на пенсию, получает там пенсию в 12-15 тысяч рублей, он не в состоянии физически работать, деньги нужны.

Марьяна Торочешникова: А льготы ему не положены, потому что бумажки нет, официально он в боевых действиях не участвовал. И доказать, что ты был участником боевых действий в 80-х, к примеру, годах практически невозможно.

Сергей Тимохин: Да. Были единичные случаи, в Твери был один наш коллега, он, к сожалению, уже ушел из этого мира, ну, и еще два-три подобных случая. Это, я считаю, в корне неправильно. Мы не должны доказывать, что мы там были, что мы там вели боевые действия, что мы воины-интернационалисты. Современная Россия должна просто признать это как факт. Потому что благодаря тем людям, молодым мальчикам, 20-летним в основном солдатам, сержантам, офицерам, прапорщикам, которые были оторваны от семей на полтора-два года, которые действительно вели борьбу за мир на Ближнем Востоке, спасли мир, может быть, от Третьей мировой войны.

Марьяна Торочешникова: По официальным данным, российские военные находятся в настоящий момент на территории Сирии больше трех лет, и за эти годы Министерство обороны признало гибель более 100 граждан России, но расследователи и эксперты утверждают, что смертей было значительно больше. Правильно ли я понимаю, что эти 63 тысячи человек, о которых власти официально заявляют, что они побывали в Сирии, они все статуса участников боевых действий не имеют или большинство из них не имеют такого статуса, и чтобы получать какие-то льготы, лечение и так далее, нужно будет идти в суд?

Сергей Тимохин: Те люди, которые с 2015 года проходят там службу, участвуют в боевых действиях, как правило, добиваются этого статуса. И уже по прибытии в Россию, в свои части в течение месяца-полутора они получают соответствующие удостоверения, тут проблем не возникают. И если даже бывает так, что не получают, через Министерство обороны это решается достаточно легко. Другое дело – с 1956 года по 2015 год, это практически нерешаемая проблема.

Марьяна Торочешникова: А что вам известно об участниках других локальных конфликтов СССР за рубежом? Они в том же положении, что и сирийские ветераны?

Сергей Тимохин: Благодаря тому, что Сирия на слуху, ведение там боевых действий, мы еще продвигаемся вперед, а такие союзы ветеранов, как "египтяне", Ангола, Мозамбик, Куба и так далее, где тоже велись боевые действия… В Анголе, кстати, тоже была очень тяжелая война, чтобы было понимание. Наши военные советники там были, и ограниченный контингент уже присутствовал, и люди там испытывали очень большие трудности, больше даже, чем мы в Сирии, потому что в основном там была пехота, а у нас – войска ПВО, они более цивилизованные в бытовых условиях. Вот о них мало кто говорит и мало кто помнит. Мы сейчас хотим собрать такую коалицию участников локальных войн и еще раз выйти с предложением к нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу Путину, с тем чтобы собрать воедино всех этих людей и создать наконец-то министерство по делам ветеранов, которое могло бы разрешать вопросы спорные, проблемы через правительство Российской Федерации, а не через Конституционный суд.

Марьяна Торочешникова: А зачем нужно отдельное министерство по делам ветеранов? Есть же Министерство обороны, там можно организовать отдельное управление, или при той же Федеральной службе безопасности. Или, не знаю, в Минсоцтруда.

Сергей Тимохин: Ну, Минсоцструда даже тема военных не очень знакома. Я считаю, такая структура должна быть, чтобы объединить не только ветеранов силовых структур и Министерства обороны, но и ветеранов труда тоже, у них тоже есть свои проблемы. Всех собрать в одно министерство, тогда и с деньгами проблема решена, и с санаторно-курортным лечением, и с вовлечением ветеранов в социальную сфера, в жизнь бытовую, нашу. И преемственность поколений, передача опыта. Много проблемы, которые у нас сейчас существуют, мы бы решили одним махом. А денег на это не требуется много. На ветеранские организация сейчас деньги выделяются, не много, но выделяются, а если все собрать воедино, не так много нужно будет России на это чтобы 10-11 миллионов человек содержать.

Марьяна Торочешникова: Мы говорили в основном о кадровых военных, но за рубежом были и российские граждане – участники частных военных компаний, охранных компаний. Эти люди могут претендовать на признание хоть каких-то заслуг, получение статусов?

Сергей Тимохин: Как военный, заявляю вам, что люди, которые защищают нашу страну, наше государство должно их поддерживать, потому что они выполняют задачу по защите и обороне того народа, который находится сейчас в очень незавидном положении.

Марьяна Торочешникова: Но можно сказать, что они равны в тех правах, на реализацию которых могу претендовать, в тех льготах и условиях?

Сергей Тимохин: Время не стоит на месте, и закон о ветеранах, который когда-то был создан, и ему уже более 10 лет, его надо поправлять. И эти люди должны тоже войти туда, даже отдельной строкой, может быть. Не секрет, что это довольно серьезная сила, и не только в нашем обществе, это и в Америке, и в других странах. Тут вопрос к Думе, она должна принять законы, позволяющие тем людям, которые стоят на грани, между добром и злом, они должны пользоваться льготами в обязательном порядке. Это мое личное мнение. И я бы хотел обратиться к тем, кто сейчас стоит на рубеже, прежде всего к тем, кто выполняет боевую задачу в Сирии, пожелать здоровья, счастья, крепких семейных уз, чтобы дети ваши и внуки гордились вами! Это относится ко всем людям в погонах: будьте счастливы!