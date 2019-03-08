Рейтинг доверия Путину снизился до нового исторического минимума

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился до нового исторического минимума и составил 32 процента. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель зафиксирован после выступления президента перед Федеральным собранием 20 февраля. Кремль планировал остановить снижение рейтинга позитивным посланием Путина к депутатам, писала ранее газета "Ведомости".
В феврале на фоне снижения рейтинга доверия к Путину, газета сообщала со ссылкой на источники, что послание Федеральному собранию хотели провести в марте и приурочить к пятилетию аннексии Крыма к России, однако позднее выступление решили перенести. По словам одного из источников издания, это могло быть связано "с желанием остановить падение рейтингов".
Телеканал "Дождь" перед выступлением президента сообщал, что в Кремле пытались найти позитивные темы для послания Путина. Это происходило на фоне низких рейтингов власти, отмечало издание. "Люди устали от ракет", — цитировал канал одного из своих источников.
- В январе ВЦИОМ уже фиксировал историческое снижение рейтинга доверия президенту Путину: тогда он опустился до 32,8 процента. Опрос другого агентства – фонда "Общественное мнение", опубликованный в январе, показал, что действия властей в последний месяц вызывали "недовольство или возмущение" у 54 процентов россиян.
- Это происходит на фоне увеличения налога на добавленную стоимость, повышения пенсионного возраста и падения реальных доходов населения. В июне президент дал интервью австрийскому телеканалу ORF, в котором, в частности, заявил, что в России нужны люди с позитивной повесткой дня, которые "знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно".
- Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля стало самым непопулярным за последние годы. Число смотревших его зрителей было на уровне 2013 года. Об этом сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные Mediascope по Москве.
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