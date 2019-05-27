На экс-координатора "Открытой России" в Тюмени завели уголовное дело

В отношении бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Тюмени Антона Михальчука возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщила "Правозащита Открытки".

Дело было открыто Следственным комитетом 6 марта, Михальчук находится в статусе подозреваемого. Следователи увидели "признаки преступления" в том, что 17 февраля 2018 года он "выполнял роль координатора на семинаре", а 25 октября того же года "провёл прямую линию видеоконференцсвязи" с бизнесменом и основателем движения Михаилом Ходорковским.

В 2018 году на Михальчука заводили два административных дела, связанных с деятельностью "Открытой России". Оба раза его оштрафовали на 10 тысяч рублей. 24 мая 2019 года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск "по статье Уголовного кодекса".

В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Полиция регулярно срывает мероприятия одноимённого российского движения "Открытая Россия", задерживает и штрафует его активистов.

В конце марта одноименное движение "Открытая Россия" объявило о своей самоликвидации - ради защиты активистов от уголовного преследования.