Прокуратура попросила отправить в психбольницу курсанта Осипова

Прокуратура России попросила отправить 20-летнего курсанта Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта, в психиатрическую больницу. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвокатов Дмитрия Динзе и Виталия Черкасова.

По словам юристов, гособвинение приняло такое решение исходя из результатов психолого-психиатрической экспертизы, которая обнаружила у Осипова некое психическое расстройство. Курсант якобы не осознавал опасность своих действий. Во время предварительного следствия такая же экспертиза показала, что обвиняемый здоров. По мнению адвокатов, Осипова привлекают к уголовной ответственности только за то, что он нарисовал схему в тетради. Доказательств того, что он реально занимался подготовкой теракта нет. Защита требует признать Осипова здоровым и оправдать.

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова арестовали в мае 2017 года в Санкт-Петербурге. Поводом послужили найденный у курсанта план казармы с пометками о возможных действиях по ее захвату, а также скачанная на мобильный телефон книга "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанная в России экстремистской.

Действия Осипова были расценены как подготовка теракта. До этого ему предъявили обвинение в содействии терроризму. Сам Осипов настаивает, что не планировал совершать теракт и вдохновлялся "книжками про диверсантов". Он обратился за поддержкой к министру обороны России Сергею Шойгу.