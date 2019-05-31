Росгвардия закупит наручники "Нежность" на два миллиона рублей

Росгвардия закупит две тысячи пар наручников "Нежность" на сумму около двух миллионов рублей. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Согласно документам, ведомство рассчитывает получить наручники конца сентября.

Росгвардия планирует приобрести изделия модели "Браслеты оперативные специальные" ("БОС"), следует из данных закупки. Ранее на сайте производителя торговое наименование наручников было указано как "Нежность". В характеристике подчеркивается, что их конструкция "позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого".