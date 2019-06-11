СМИ: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщил телеканал CNN. По данным источника The Washington Post , запрос был отправлен в четверг, 6 июня.

В мае Соединённые Штаты предъявили Джулиану Ассанжу дополнительные обвинения по 17 пунктам. Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконной публикации секретных материалов, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

До сих пор Вашингтон собирался судить Ассанжа только за попытки взлома компьютерной сети Пентагона. Максимальный срок наказания за это преступление - пять лет. Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции (где его подозревают в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа. Вскоре суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.