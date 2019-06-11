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СМИ: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Джулиан Ассанж

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Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщил телеканал CNN. По данным источника The Washington Post , запрос был отправлен в четверг, 6 июня.

В мае Соединённые Штаты предъявили Джулиану Ассанжу дополнительные обвинения по 17 пунктам. Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконной публикации секретных материалов, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

До сих пор Вашингтон собирался судить Ассанжа только за попытки взлома компьютерной сети Пентагона. Максимальный срок наказания за это преступление - пять лет. Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции (где его подозревают в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа. Вскоре суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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