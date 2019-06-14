"Путин стоял напротив меня". Акция в поддержку Голунова в Кремле

Пока на улицах Москвы полицейские жестко задерживали участников марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, в Кремле Владимир Путин вручал государственные награды деятелям культуры и науки. В первом ряду Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца прямо на глаза у президента сидела молодая симпатичная девушка в футболке с надписью "Я/мы Иван Голунов" – именно на них полиция в среду реагировала как на красные тряпки, отправляя их обладателей в автозаки.

Интернет гадал: кто же эта смелая девушка, показывать которую в кадре старательно избегал оператор трансляции церемонии вручения наград? Уже через несколько часов Радио Свобода удалось установить ее личность: в футболке в поддержку Ивана Голунова в Кремль пришла Анна Луганская, дочь российского пианиста Николая Луганского, которому Путин вручил государственную премию "За выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности". В интервью Радио Свобода Анна, которая учится на историческом факультете МГУ и работает журналистом, рассказала, как она решилась на свой поступок и как отреагировали на него ее родные и друзья, а также люди, собравшиеся на торжественную церемонию в Кремле.

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– В начале церемонии, как я видел на видео, вы были в рубашке, и лишь в какой-то момент сняли её, обнажив футболку в поддержу Ивана Голунова. Ваше появление в этой футболке перед сценой, где Путин вручал награды, в том числе вашему отцу, это было заранее просчитанный ход или импровизация?

– Скажем так: я действительно планировала пойти в Кремль в этой футболке. Но, во-первых, когда я туда вошла, я была не уверена, что я осмелюсь снять рубашку. Во-вторых, понятное дело, я никак не могла знать заранее, где меня посадят. И то, что я оказалась на первом ряду, да еще и в самом центре – это совпадение. Это никак не было просчитано заранее.

Анна Луганская в футболе "Я/мы Иван Голунов" на кадрах трансляции из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца:

– Решение снять рубашку и показать всем окружающим футболку созрело в процессе церемонии?

– Я надела эту рубашку, планируя ее снять. Другой вопрос, что уже когда я пришла на место, первые минут десять я, наверное, колебалась. Я до последнего не знала – осмелюсь ли я. Но первоначальный план был таков.

Я до последнего не знала – осмелюсь ли я

​– Что вы почувствовали, когда поняли, что будете сидеть впервом ряду прямо перед сценой?

– Сначала я запаниковала, честно говоря. А потом решила, что все будет только лучше, потому что мой жест будет, может быть, считан бóльшим количеством людей, чем я изначально планировала. Изначально я планировала лишь показать нескольким гостям, что я думаю о происходящем. В целом, я испугалась и обрадовалась одновременно.

– Видел ли Путин вашу футболку?

– Я подозреваю, что видел, потому что он стоял напротив меня. Я думаю, что сложно было ее не заметить. С другой стороны, я не могу наверняка что-то говорить о том – видел он или не видел. Виду он не подавал.

– Как реагировали на неё окружающие?

– По-разному. В основном, наверное, я бы сказала – хорошо. Дело в том, что, во-первых, я во время церемонии ловила взгляды некоторых операторов, которые вроде как поддерживали это. После церемонии ко мне несколько людей подошли, чтобы сказать, что хвалят меня за смелость.

– Как отнеслись к вашему поступку отец, бабушка с дедушкой, с которыми вы были в Кремле?

Я не вставала во время церемонии, я не кричала, не мешала никому

– По-разному. Мой отец не очень обрадовался, но в то же время он считает, что я не сделала ничего плохо, в целом, нет никаких причин на меня злиться или обижаться. Я просто высказала свое мнение, причем, высказала абсолютно цивилизованным способом. Я не вставала во время церемонии, я не кричала, не мешала никому – я просто надела эту футболку.

– Узнали ли вы после всей этой истории что-то новое о себе, почитав комментарии в интернете?

– Честно говоря, я предпочитаю не читать комментарии в интернете. Я читала только те сообщения, которые присылали мне лично и, может быть, несколько комментариев, которые мне пересылали люди. В четверг утром мне было приятно увидеть, что [Евгений] Ройзман написал, что я милая, но это не что-то новое, что я о себе узнала.

– В основном вам присылали сообщения поддержки, благодарности и так далее?

– Да, конечно. Некоторые люди, конечно, критиковали мой поступок и говорили, что я каким-то образом подставила отца, но в целом я не очень обращала внимание на эти сообщения.

– У многих комментаторов в соцсетях сама история Ивана Голунова вызвала двойственную реакцию. С одной стороны, все, безумно рады, что его удалось освободить. С другой стороны, людей смущает, что Голунова хором бросились поддерживать федеральные СМИ и телеканалы. Можно услышать такое мнение: это был разрешенный властями протест, поскольку Голунов не трогал в своих расследованиях болезненные для российских властей внешнеполитические темы, например, Украину. И это якобы несколько снижает ценность случившегося вокруг его персоны. Что вы об этом думаете? Вы бы рискнули прийти в Кремль, например, в футболке в поддержку Олега Сенцова?

– Если честно, я не понимаю, почему сейчас все хотят примешать и к этому вопросу проблемы с Украиной. Скажем так, я не готова сейчас высказывать свое мнение по Украине. Оно у меня есть, но я не готова сейчас озвучивать его. Я считаю, что в данный момент это не имеет никакого значения, потому что меня сейчас волнует проблема с законодательством по наркотикам в России. Меня волнует проблема с коррупцией. Меня волнует, что на расследование Голунова не обращали должного внимания. Меня волнует то, что его несправедливо пытались посадить.