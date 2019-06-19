Битва за респект. Эфир в 18:05

В последние годы в общественной дискуссии все чаще возникает категория достоинства. С одной стороны, политики говорят об «унижении» державы и необходимости «встать с колен». С другой – вслед за «революцией достоинства» в Украине оппозиция требует уважения достоинства человека в России. С третьей стороны – в судах все больше исков об оскорблении и защите чести и достоинства. Так что же мы имеем в виду под достоинством, и как человеку его сохранить в извечном противостоянии с государством?

Гости программы - Олег Хархордин, профессор факультета политических наук Европейского университета СПб, директор центра Res Publica, и Борис Грозовский, экономический обозреватель. Эфир в 18:05.