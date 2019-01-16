Теория малых дел. Эфир в 21:05

Жизнь в России удивляет контрастом: авторитарный откат, распад политических институтов сочетается с "модернизацией повседневности" - появлением современных форм жизни, гражданских инициатив, новых рыночных ниш и услуг... Может ли эта модернизация снизу изменить общество и политический режим, создать "прекрасную Россию будущего"?

Гости программы - Мария Волькенштейн, генеральный директор исследовательской компании Validata, и Александр Рубцов, руководитель Центра анализа идеологических процессов Института философии РАН. Эфир в 21:05.