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Археология

Теория малых дел. Эфир в 21:05

Особая экономическая зона "Дубна"

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Спасет ли Россию модернизация снизу?

Жизнь в России удивляет контрастом: авторитарный откат, распад политических институтов сочетается с "модернизацией повседневности" - появлением современных форм жизни, гражданских инициатив, новых рыночных ниш и услуг... Может ли эта модернизация снизу изменить общество и политический режим, создать "прекрасную Россию будущего"?

Гости программы - Мария Волькенштейн, генеральный директор исследовательской компании Validata, и Александр Рубцов, руководитель Центра анализа идеологических процессов Института философии РАН. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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