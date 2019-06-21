Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу по УДО

Глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков, в пятницу вышел на свободу, сообщает агентство РИА "Новости".
Встречать Титиева приехали родственники, коллеги и друзья, которые поддерживали его и присутствовали почти на всех судебных заседаниях.
На вопрос планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, Титиев ответил, что он из неё и не уходил.
Ранее суд принял решение об условно-досрочном освобождении Титиева, который отбыл треть назначенного ему срока наказания. 18 марта суд в Чечне приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении по статье о хранении наркотиков.
- Титиева задержали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике.
- В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Освободить его потребовали в совместном заявлении правозащитные организации Amnesty International, Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch и Front Line Defenders.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно высказывался с резкой критикой деятельности правозащитников в республике. Адвокаты не исключали предвзятого отношения к Титиеву со стороны следствия и ходатайствовали, чтобы дело рассматривалось на федеральном уровне. Однако оно было передано в Следственный комитет Чечни.
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