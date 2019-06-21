Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу по УДО

Глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков, в пятницу вышел на свободу, сообщает агентство РИА "Новости".

Встречать Титиева приехали родственники, коллеги и друзья, которые поддерживали его и присутствовали почти на всех судебных заседаниях.

На вопрос планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, Титиев ответил, что он из неё и не уходил.

Ранее суд принял решение об условно-досрочном освобождении Титиева, который отбыл треть назначенного ему срока наказания. 18 марта суд в Чечне приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении по статье о хранении наркотиков.​