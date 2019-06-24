Компания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian

Кинокомпания Kinodanz (теперь называется KD Studios) отказалась от иска в один миллион рублей к видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Об этом сообщает агентство RNS. Ранее компания требовала от блогера миллион рублей из-за обзора на фильм "За гранью реальности".

Красногорский суд Московской области прекратил производство по данному делу. Баженову не придётся выплачивать миллион рублей и удалять обзор со своего канала на YouTube. Ранее сообщалось, что кинокомпания и блогер заключили мировое соглашение. Его условия составляют коммерческую тайну.

В январе 2019 года кинокомпания Kinodanz подала судебный иск на один миллион рублей к видеоблогеру Евгению Баженову. Его обвинили в нарушении авторских прав из-за использовании в своём обзоре кадров из фильма "За гранью реальности". От Баженова также потребовали удалить видеоролик. По мнению блогера, иск связан с его критикой фильмов, которые снимает студия.

Kinodanz снимала фильмы при поддержке Министерства культуры России. Помощь компании также оказывает правительство Калининградской области. При этом фильмы студии имеют невысокий рейтинг в прокате.