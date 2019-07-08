Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны

Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны. Об этом говорится на сайте Кремля. Евкуров будет занимать должность в звании генерал-лейтненанта.

Президент России принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии 26 июня. Исполняющим обязанности главы республики был назначен Махмуд-Али Калиматов.

Днём позже газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники утверждала, что Евкуров после отставки вероятно будет назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. 30 июня СМИ сообщили, что в Минобороны Евкуров в качестве 12-го заместителя министра займется боевой подготовкой вооружённых сил.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.

Раздел территории вызвал массовые протесты среди ингушской общественности.

26 марта в Ингушетии прошёл согласованный митинг против решения властей республики внести поправки в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски, более десяти активистов арестованы.