"Посмела лезть к Путину". Депутата из Асбеста за плакат лишают работы

Во вторник Владимир Путин посетил в Екатеринбурге десятую международную промышленную выставку "Иннопром", выступил на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019 и вышел в народ. Наталья Крылова, депутат городской Думы города Асбест Свердловской области, встречала президента в аэропорту Кольцово с плакатом: "Уважаемый В. Путин, приглашаю вас заехать в Асбест, в поселок Лесозавод, посмотреть, как люди живут без газа и с туалетом на улице". Но пообщаться с президентом ей не удалось, потому что Крылову сразу задержали и несколько часов продержали в отделении полиции. А теперь, рассказала она Радио Свобода, ее пытаются уволить с работы за прогул.

– Я хотела достучаться до главы государства и выбить денег на наш город, и конкретно на поселок нашего города – Лесозавод. У нас предприятия градообразующие, в том числе и экологически вредные, зарегистрированы или в Москве, или в Екатеринбурге, и налог с прибыли они платят по месту регистрации, а в нашем местном бюджете своих денег нет. Законодательная власть у нас избирается, а исполнительная, поскольку выборы мэра отменили, назначается. И исполнительная власть почему-то не проявляет должной инициативы, чтобы выпросить денег в город. Я хотела достучаться до президента, донести проблемы нашего города. "Иннопром" – это хорошо, но "Иннопром" – в Екатеринбурге, Чемпионат мира – в Екатеринбурге, Универсиада – в Екатеринбурге, налоги – в Екатеринбурге, а у нас в Асбесте нет денег на дорогу, нет денег, чтобы автобусную остановку построить, люди живут без газа, с туалетами на улице., – говорит Наталья Крылова Радио Свобода. – Я приехала в аэропорт, сначала встала у терминала А, но он международный, потом до меня дошло, что нужно идти к терминалу В. Встала с плакатом, простояла минут 15 – и сразу налетела куча сотрудников полиции, человек 10, заставили меня убрать плакат, вызвали спецгруппу, сказали, что одиночные пикеты здесь запрещены по какому-то там решению ФСО, сегодня эта территория является закрытой зоной.

И еще начали меня как бы стращать, запугивать тем, что тот человек, который меня привез, водитель с Асбеста, он меня фотографировал, что "вы вдвоем, и значит, это нарушение закона о митингах". Хотя он ко мне не подходил, был на расстоянии 50 метров, ко мне, наоборот, полицейские подходили, и они, по идее, вместе со мной, грубо говоря, участвовали в этом пикете. В итоге меня в принудительном порядке увезли в Октябрьский район города Екатеринбурга, в близлежащий опорный пункт полиции, где меня продержали три часа.

– О чем вас спрашивали?

– Меня расспрашивали, почему я баллотировалась от КПРФ, какой я депутат Думы Асбеста, какую комиссию я возглавляю, где я работаю, все политические взгляды, все политические расклады в городе и области. Я три раза все это там рассказывала. Потом вызвали свидетелей, составили протокол об изъятии вещественного доказательства – плаката. Потом взяли объяснительную у меня, взяли объяснительную у водителя и отпустили, не составив протокол об административном правонарушении. Но нужно сказать, что, в принципе, именно те полицейские, которые были в Октябрьском РОВД, они оказались такими более лояльными, грамотными.

По рации мы слышали, как им говорили провести полную проверку нашей машины

И они мне просто пояснили, что, оказывается, когда объявляется режим первой готовности, просто именно в этот момент Путин приземлялся, когда я там стояла, то в этот момент вводят режим первой готовности, и сотрудники службы ФСО могут, в принципе, без объяснения причин убрать меня с пикета, вообще там машину забрать для каких-то нужд, без объяснения причин в целях безопасности главы государства могут тебя убрать с улицы. Что и было сделано. Не успели мы выйти из РОВД, сели в машину, только водитель тронулся, сразу с мигалками постовая машина ДПС нас остановила, и задержали еще на полтора часа. Проверяли все: страховку, приставов, сверяли номера, открывали капот, номера на двигателе сверяли, обыскивали багажник. Вообще там полный кошмар был. И по рации мы слышали, как им говорили провести полную проверку нашей машины.

– Насколько я знаю, вы не первый раз выходите на такой пикет?

– Да, не первый, но сейчас все серьезнее, меня из-за плаката к Путину пытаются сейчас уволить. Дело в том, что пока я была в полиции и давала объяснения, некие товарищи пришли в обком КПРФ (у меня место работы записано – обком КПРФ, и я по заданию депутата выезжаю в разные города, и не всегда могу на рабочем месте находиться. Депутат у меня от нескольких городов выбрался в Заксобрание). А они пришли, составили акт о том, что я не нахожусь на рабочем месте. А на следующий день мне по семейным обстоятельствам пришлось экстренно уехать. По закону надо отпускные за три дня получить, написать заявление. Обычный отпуск мне не дадут, я это знаю, поэтому написала заявление на отпуск без сохранения, мы его отправили в аппарат Законодательного собрания Свердловской области, где я работаю помощником депутата. Вчера мне позвонили и сказали, что отпуск мне не дали, у меня прогул.

Недавно была прямая линия с Путиным, я помогла жителям Асбеста попасть на нее и добиться, чтобы их ветхие дома расселили

Короче говоря, из-за того, что я посмела обратиться к Путину, чтобы донести проблемы избирателей, меня хотят уволить за прогул. И если я буду уволена за прогул, за то, что обратилась к президенту с проблемами поселка Лесозавод, что там нет газа и туалет на улице, пусть будет так, я готова пожертвовать записью в трудовой книжке... Недавно была прямая линия с Путиным, я помогла жителям Асбеста с улицы 8 марта, дома 4 и 4а, попасть на нее и добиться, чтобы их ветхие дома наконец-то расселили.

– Как вам удалось попасть на прямую линию?

– На самую прямую линию мы не попали, мы все заранее записали и отправили в Москву, и вопрос решился до "прямой линии". Журналисты приехали, Первый канал, и местные власти все вопросы вдруг решили. Сразу обращение в Думу принесли, чтобы выделили деньги на экспертизу этих домов, сразу написали письмо в область, что дополнительное финансирование нужно на расселение этих домов, то есть местные чиновники сразу решили проблему. То есть я доношу до главы государства проблемы. И в этой части к нему претензий нет, потому что это местные не работают. Они быстренько начинают решать проблемы, которые не решались годами до прямой линии. И сейчас, когда я второй раз хотела до него донести, меня в итоге повязали, а теперь еще и подводят к увольнению.

– Как бы, по-вашему, Путин мог решить проблемы с поселком, с тем же газом и туалетами?

– Выделить деньги. Либо расселить людей, как они сами пожелают. У нас почему все налоги в Москву и Екатеринбург идут, почему на местах ничего не остается, как жить маленьким городам, на что им развиваться? Вот этот вопрос я бы очень хотела задать Путину. В поселке Лесозавод, куда я хотела Путина пригласить, есть кирпичный завод, который принадлежит депутату Государственной Думы от "Единой России" Валерию Язеву (был депутатом Госдумы нескольких созывов. – РС), он официальный спонсор областной "Единой России". Это уникальный кирпичный завод, там красная глина, там хрусталь производили, кирпич. И это Язев с другим депутатом, но уже Заксобрания, Владимиром Власовым, который трижды был мэром Асбеста, могли поднять этот завод, найти заказы. Но они лишь выкачивали из этого завода максимум ресурсов, и в итоге остановили конвейер. Три года назад завод обанкротился, и это стало причиной обнищания поселка. Я понимаю, что кирпичный завод уже не восстановить, но какое-то производство на том месте можно было бы запустить, хотя бы попытаться это сделать, вообще хоть как-то начать решать эту проблему в принципе. Начнем решать – уже будут пути.

– Почему вы про Лесозавод решили рассказать президенту? В других поселках таких проблем нет, люди живут лучше?

Детям приходится топать до трассы в потемках, без тротуара, а по дороге ходят большегрузы

– Там критическая ситуация: поселок далеко, автобусы, которые ходили на кирпичный завод, сейчас не ходят, там нет дороги, там нет остановки, туда официально не может подъехать наш школьный муниципальный автобус, чтобы забрать детей, и им приходится топать до трассы в потемках, без тротуара, а по дороге ходят большегрузы. Там с освещением проблемы, там нет фельдшерско-акушерского пункта, там в принципе отрезан поселок из-за того, что закрылся завод, который они даже не пытались реанимировать. Это комплексная проблема, потому что решишь проблему с туалетами, с газом, надо решить другие, делать ту же дорогу, например, да вообще там много чего нужно сделать. И в первую очередь, конечно, в него нужно вдохнуть жизнь, но этим никто не занимается. И вот я хотела туда пригласить президента. Путин же во вторник вышел к народу, а может быть, он вышел бы из аэропорта, увидел бы меня и сказал: "А что у вас тут такое? Давайте-ка я запишу..." Может быть и такое. И мы бы с ним поехали вместе и решили этот вопрос, и не было бы у меня никакого прогула. А меня упекли в ментовку, а теперь говорят, что я прогульщица.

– Неужели областные власти не в курсе местных проблем?

– Поселок у нас такой не один, проблем много, и среди кучи информации информация о нем может быть затеряна. А когда ты обращаешься к президенту, ты конкретно на этот поселок обращаешь внимание. Эта акция еще была направлена на то, чтобы и до областных властей донести этот вопрос. Конечно, они в курсе проблем с заводом, но не могу сказать, насколько они в курсе того, что там газа нет, хотя магистраль рядом, что туалеты на улице, а в поселке вообще-то 350 человек живет.

– За что вас пытались лишить депутатского мандата?

– Только на днях на думе рассматривали вопрос о лишении меня мандата, оставили мне мандат. Сейчас опять какое-то предписание из прокуратуры. Причем все это делают местные, которым я не даю воровать бюджет, областной и местный. Они просто делают из меня политического диссидента, сами, своими руками. Это вот все творится на местах.

– Как вы считаете, если бы до Путина дошла ваша информация, что-то изменилось бы?

– Думаю, да. Когда я до этого до президента доходила, вопросы решались. Не в полном объеме, где-то частично, где-то сейчас дом полностью переселят, но у меня получалось раньше достучаться тем или иным образом – пикетами, митингами, обращениями.

– Вы считаете, это нормально, что решить проблему можно, только если достучишься до первого лица?

– Ох... Конечно, не нормально, но просто другого выхода нет. Либо пусть они решаются хотя бы таким путем, либо надо менять главу государства.