Навальный вышел на свободу после десяти суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после десяти суток административного ареста. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

После выхода из спецприёмника Навальный заявил, что его задержание, как и всех других участников акции 12 июня – неправомерно. Он добавил, что намерен приступить к помощи независимым кандидатам, испытывающим давление при регистрации на выборы в Мосгордуму.

Хорошевский суд Москвы 1 июля арестовал Алексея Навального за участие в марше в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. 9 июля Мосгорсуд поддержал это решение, а адвокаты Навального объявили о намерении подать по этому поводу жалобу в ЕСПЧ.

Сама акция протеста состоялась 12 июня. Навального задержали вскоре после того, как он к ней присоединился. На него составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митингов, поскольку марш не был согласован с властями. Во время судебного заседания по назначению ему ареста зачитывался полицейский протокол, согласно которому политик вместе с другими участниками марша якобы "фактически перекрыл" Чистопрудный бульвар и создавал помехи в работе метро.

В марше в поддержку Ивана Голунова участвовали несколько тысяч человек. По итогам акции сообщалось о более, чем 500 задержанных.