Илья Азар оштрафован за участие в марше в поддержку Голунова

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал корреспондента "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара на 20 тысяч рублей. Поводом стало его участие в несанкционированном марше 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила "Новая газета".

Азар признан виновным в том, что он создавал помехи движению пешеходов и транспорта во время участия в несанкционированной акции. Ранее он не привлекался к административной ответственности, что стало смягчающим обстоятельством. Защита намерена обжаловать решение суда.

Илья Азар входил в состав организаторов марша, однако позднее вышел из него из-за отказа мэрии согласовать акцию.