Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Илья Азар оштрафован за участие в марше в поддержку Голунова

Илья Азар на одиночном пикете в поддержку журналиста Ивана Голунова, 7 июня 2019

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал корреспондента "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара на 20 тысяч рублей. Поводом стало его участие в несанкционированном марше 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила "Новая газета".

Азар признан виновным в том, что он создавал помехи движению пешеходов и транспорта во время участия в несанкционированной акции. Ранее он не привлекался к административной ответственности, что стало смягчающим обстоятельством. Защита намерена обжаловать решение суда.

Илья Азар входил в состав организаторов марша, однако позднее вышел из него из-за отказа мэрии согласовать акцию.

  • 12 июня в центре Москвы прошёл марш в поддержку Голунова. Его не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Более 500 человек были задержаны.
  • Ивана Голунов был задержан 6 июня и обвинён в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявил, что наркотики ему подбросили. В его защиту выступили тысячи журналистов, общественные деятели, деятели культуры. Голунова отправили под домашний арест, а 11 июня глава МВД России объявил о прекращении его уголовного преследования из-за недоказанности вины.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG