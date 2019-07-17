Фантом общественного мнения. Эфир в 18:05

В последнее время участились скандалы, связанные с опросами общественного мнения: ВЦИОМ «подправил» рейтинг доверия Путину, Левада-центр обнаружил у россиян небывалую любовь к Сталину. Насколько репрезентативны социологические опросы в авторитарном обществе? Отражают ли они – или конструируют общественное мнение?

Гости программы - Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада-центра, и Григорий Юдин, социолог, профессор Шанинки. Эфир в 18:05.