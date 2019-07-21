Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Союз НАТО призвал Иран освободить британский танкер

Британский танкер "Стена Имперо"

Смотреть комментарии

Союз НАТО в специальном заявлении осудил захват Ираном двух коммерческих судов в Ормузском проливе и призвал освободить экипажи.

Один из захваченных Ираном танкеров шёл под британским флагом. Великобритания готовит пакет санкций в ответ на действия Ирана. Лондон намерен обратиться к Евросоюзу и ООН, чтобы они также ввели ограничения в отношении Тегерана. В письме Совету Безопасности ООН Лондон назвал захват своего танкера "незаконным вмешательством", сообщает Reuters.

19 июля иранские военные задержали в Ормузском проливе два судна Великобритании. Одно из них шло под флагом Либерии – его позднее отпустили. Танкер, который шёл под британским флагом, вместе с экипажем из 23-х человек остался в порту БендЕр-аббАс.

Власти Ирана заявили, что задержали британский танкер из-за нарушения им международного морского права. Судно не ответило на сигнал бедствия, поступивший с рыболовецкой шхуны.

  • Ситуация у берегов Ирана обострилась после того, как США и Саудовская Аравия обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. В июле Тегеран был обвинён в попытке захвата нефтяного танкера в Персидском заливе и в захвате саудовского танкера. В Иране все обвинения отрицают.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG