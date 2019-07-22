Власти Ирана заявили о задержании семнадцати граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на контрразведывательное Министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Власти утверждают, что иранские спецслужбы "уничтожили сеть агентов", связанных с ЦРУ. По официальным сообщениям, несколько человек были приговорены к смертной казни за "распространение морального извращения". Иранцев, утверждает агентство, завербовали агенты ЦРУ, когда те участвовали в "зарубежных конференциях". Задержанные не были государственными служащими, сообщили власти.
При этом СМИ ставят эти утверждения под вопрос, указывая на отсутствие доказательств и похожие объявления в прошлом со стороны представителей спецслужб Ирана. В частности, 19 июля власти в Тегеране заявили об исполнении смертных приговоров в отношении ряда "кибершпионов", не предоставив при этом подробностей обвинений или информации об обстоятельствах их задержания.
Президент США Дональд Трамп в своём твиттере заявил, что в сообщении Тегерана нет "ни слова правды". "Просто ещё больше лжи и пропаганды от религиозного режима, который рушится и не представляет, что с этим делать", – заявил он.
- 19 июля стало известно о задержании Ираном британского танкера Stena Impero. Судно было захвачено Корпусом стражей исламской революции – влиятельной в стране государственной военизированной организацией. Stena Impero и его экипаж до сих пор не покинули территории страны.
- Ситуация у берегов Ирана обострилась после того, как США и Саудовская Аравия обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. В июле Тегеран был обвинён в попытке захвата нефтяного танкера в Персидском заливе и в захвате саудовского танкера. В Иране все обвинения отрицают.
- Санкции, повторно введенные Соединёнными Штатами в конце 2018 года, запрещают любой стране и организации покупку иранской нефти. Вашингтон заявляет, что цель – полностью остановить экспорт топлива, чтобы отрезать власти от крупного источника доходов. В июне США расширили санкции, признав Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Кроме этого под персональные санкции попал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а американская социальная сеть Инстаграм заблокировала страницы ряда видных деятелей страны.
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