Сибирь горит, Москву сажают и штрафуют

Доброе утро!
Россия вернула Украине собаку с захваченного в Черном море буксира “Яны Капу”, а Украина устранила из минского переговорного процесса “кума Путина” Виктора Медведчука – такие наблюдаются подвижки. В новостях же в основном торможение:
- Московские суды выписали больше миллиона рублей штрафов участникам субботней акции за свободные выборы. Есть по меньшей мере одно уголовное дело. 40 человек арестованы на максимальный срок в 30 суток.
- Навальный переведен из больницы обратно в спецприемник, он не исключает, что его могли отравить.
- В Сибири масштабные лесные пожары, дым уходит на запад. По закону их тушить не надо.
- В Сирии убиты трое наемников из новой российской ЧВК “Щит”.
Уголовная урна
Первый рабочий день после субботнего митинга в Москве принес по меньшей мере одно уголовное дело о насилии по отношению к полицейскому. Проходящий по нему 48-летний житель Подмосковья Евгений Коваленко якобы метнул металлическую урну в полицейского, “чем причинил ему физическую боль и моральный вред”. Есть видео задержания Коваленко – его утаскивают двое эшников в штатском.
Коваленко признал вину, но отметил, что не хотел причинить вреда ОМОНовцу, а просто хотел его “отпугнуть, чтобы он не бил митингующих”. Суд арестовал его на два месяца. С Коваленко работает адвокат по назначению. Вот репортаж из суда.
По данным издания “Проект”, уголовных дел будет “не менее десятка”. Это подтвердили изданию анонимные источники, связанные с мэрией, силовыми структурами и Кремлем.
Суды идут
За первый день интенсивной работы московские суды, по данным “ОВД-инфо”, взыскали с задержанных на субботней акции в общей сложности 1 339 000 рублей штрафов, 40 человек арестовали на максимальный срок в 30 суток, всего одно дело было прекращено.
Большинство известных независимых кандидатов в Мосгордуму арестованы: Иван Жданов получил 15 суток, Константин Янкаускас – семь, Илья Яшин – десять, Александр Соловьев – восемь. Аресты могут серьезно помешать им обжаловать свое снятие с выборов в ЦИК. На 30 суток арестован политик Владимир Милов, который вел эфир “Навальный. Live”. Некоторые решения об арестах появлялись на сайтах судов еще до оглашения приговоров.
Крупных штрафов – три, один из них, в 150 тысяч рублей, получила Мария Алехина. Вот неполный список штрафов и арестов.
Острая аллергическая реакция Навального
Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального перевели из больницы (где утром в понедельник его все-таки смогли осмотреть его лечащие врачи) обратно в спецприемник. В тексте, который он написал уже в спецприемнике, он подробно рассказывает, что с ним случилось, и не исключает, что его могли отравить.
Что дальше
- Следующая акция за свободные выборы назначена на 3 августа. Незарегистрированная Либертарианская партия, которой каким-то образом удалось согласовать митинг за свободные выборы 20 июля на проспекте Сахарова, подала заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянке. Мэрия снова предложила им проспект Сахарова. Здесь член правления Либертарианской партии Михаил Светлов объясняет, почему это неприемлемо.
- Вот тут любопытное интервью с 17-летней жительницей Подмосковья Ольгой Мисик, которая в субботу читала полицейским Конституцию. У нее есть свое мнение о том, что будет дальше.
- Независимый зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман рассказал, что его волонтера серьезно избили прямо у агитационного куба в Чертаново.
- А телевизор продолжает рассказывать о кандидатах-неудачниках, которые на деньги западной разведки вывели на улицы приезжих.
Другие судебно-политические новости
- В Москве осудили часть крымских татар, задержанных за пикеты 11 июля. Всего задержанных было больше 40 человек, в понедельник штрафы в 20 тысяч рублей получили 18 из них.
- Адвокаты обвиняемых по делу “Сети” утверждают, что основные документы “террористического сообщества” были отредактированы на компьютерах обвиняемых уже после их ареста.
- Здесь история предпринимателя из Нальчика Руслана Кашешова, которому подкинули наркотики и бомбу, заставили под пытками признаться в финансировании терроризма, а теперь не могут понять, как выкрутиться.
- Журналисту дагестанского издания “Черновик” Абдулмумину Гаджиеву изменили обвинение: теперь он не напрямую “финансировал терроризм”, а выступал “идейным вдохновителем” сбора средств.
- Еще одна история пыток: осужденный за хищения предприниматель из Кирова, от которого уже в колонии требовали под пытками, чтобы он дал показания еще на одного человека, добился возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии.
- А бывший замглавы ФСИН сел на семь лет – правда, за хищения.
Сибирь горит и тонет
В Сибири горят свыше 3 млн гектаров леса (с каждым днем цифра увеличивается), но их не тушат, потому что это экономически неэффективно. В этом году дым от пожаров уходит не на восток и на север, а на запад, поэтому эффект почувствовали на себе не только жители Западной Сибири – он ощущается уже и на Урале. Люди требуют введения режима чрезвычайной ситуации.
В то же время в Иркутской области продолжается сильный паводок, жителей массово эвакуируют. На самом деле эти два явления связаны, и здесь объясняется как.
Россия на мировой арене
- В Сирии погибли трое наемников из новой российской ЧВК “Щит”, охраняющей объекты, связанные с Геннадием Тимченко. “Новой газете” удалось установить имена двоих из них.
- Подробный рассказ о том, чем занимаются российские “специалисты” в Венесуэле, кто они и как их туда нанимают.
- Иран и Россия планируют провести совместные военные учения в Ормузском проливе.
Шесть ссылок
- Околофилософское. Разговор с профессором Оксфорда, специалистом по антропологии миграции Даце Дзеновской о разнице между политической толерантностью и общественной терпимостью, европейском “правом повороте” и постсоветской вторичности. Или интервью с философом и социологом Григорием Юдиным о зарубежном опыте проработки трудного прошлого и о возможностях организовать подобный процесс в России.
- Художники. Большое интервью с участниками художественной группы AES+F (у них сейчас большая ретроспектива в петербургском Манеже, поэтому разговор начинается с их давнего проекта “Свидетели будущего”, в котором ислам захватывает мир. Или разговор с китайским художником Хуаном Юнпином – о китайском дадаизме, первом звонке Бойсу после его смерти и случайном методе.
- Списки. 15 самых красивых кирпичных строений мира по мнению историка архитектуры Анны Броновицкой и пять японских писателей, произведения которых переведены на русский, но давно требуют переиздания.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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