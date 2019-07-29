Сибирь горит, Москву сажают и штрафуют

Доброе утро!

Россия вернула Украине собаку с захваченного в Черном море буксира “Яны Капу”, а Украина устранила из минского переговорного процесса “кума Путина” Виктора Медведчука – такие наблюдаются подвижки. В новостях же в основном торможение:

Московские суды выписали больше миллиона рублей штрафов участникам субботней акции за свободные выборы. Есть по меньшей мере одно уголовное дело. 40 человек арестованы на максимальный срок в 30 суток.

Навальный переведен из больницы обратно в спецприемник, он не исключает, что его могли отравить.

В Сибири масштабные лесные пожары, дым уходит на запад. По закону их тушить не надо.

В Сирии убиты трое наемников из новой российской ЧВК “Щит”.

Уголовная урна

Первый рабочий день после субботнего митинга в Москве принес по меньшей мере одно уголовное дело о насилии по отношению к полицейскому. Проходящий по нему 48-летний житель Подмосковья Евгений Коваленко якобы метнул металлическую урну в полицейского, “чем причинил ему физическую боль и моральный вред”. Есть видео задержания Коваленко – его утаскивают двое эшников в штатском.

Коваленко признал вину, но отметил, что не хотел причинить вреда ОМОНовцу, а просто хотел его “отпугнуть, чтобы он не бил митингующих”. Суд арестовал его на два месяца. С Коваленко работает адвокат по назначению. Вот репортаж из суда.

По данным издания “Проект”, уголовных дел будет “не менее десятка”. Это подтвердили изданию анонимные источники, связанные с мэрией, силовыми структурами и Кремлем.

Суды идут

За первый день интенсивной работы московские суды, по данным “ОВД-инфо”, взыскали с задержанных на субботней акции в общей сложности 1 339 000 рублей штрафов, 40 человек арестовали на максимальный срок в 30 суток, всего одно дело было прекращено.

Большинство известных независимых кандидатов в Мосгордуму арестованы: Иван Жданов получил 15 суток, Константин Янкаускас – семь, Илья Яшин – десять, Александр Соловьев – восемь. Аресты могут серьезно помешать им обжаловать свое снятие с выборов в ЦИК. На 30 суток арестован политик Владимир Милов, который вел эфир “Навальный. Live”. Некоторые решения об арестах появлялись на сайтах судов еще до оглашения приговоров.

Крупных штрафов – три, один из них, в 150 тысяч рублей, получила Мария Алехина. Вот неполный список штрафов и арестов.

Острая аллергическая реакция Навального

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального перевели из больницы (где утром в понедельник его все-таки смогли осмотреть его лечащие врачи) обратно в спецприемник. В тексте, который он написал уже в спецприемнике, он подробно рассказывает, что с ним случилось, и не исключает, что его могли отравить.

Что дальше

Следующая акция за свободные выборы назначена на 3 августа. Незарегистрированная Либертарианская партия, которой каким-то образом удалось согласовать митинг за свободные выборы 20 июля на проспекте Сахарова, подала заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянке. Мэрия снова предложила им проспект Сахарова. Здесь член правления Либертарианской партии Михаил Светлов объясняет, почему это неприемлемо.

Вот тут любопытное интервью с 17-летней жительницей Подмосковья Ольгой Мисик, которая в субботу читала полицейским Конституцию. У нее есть свое мнение о том, что будет дальше.

Независимый зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман рассказал, что его волонтера серьезно избили прямо у агитационного куба в Чертаново.

А телевизор продолжает рассказывать о кандидатах-неудачниках, которые на деньги западной разведки вывели на улицы приезжих.

Другие судебно-политические новости

В Москве осудили часть крымских татар, задержанных за пикеты 11 июля. Всего задержанных было больше 40 человек, в понедельник штрафы в 20 тысяч рублей получили 18 из них.

Адвокаты обвиняемых по делу “Сети” утверждают, что основные документы “террористического сообщества” были отредактированы на компьютерах обвиняемых уже после их ареста.

Здесь история предпринимателя из Нальчика Руслана Кашешова, которому подкинули наркотики и бомбу, заставили под пытками признаться в финансировании терроризма, а теперь не могут понять, как выкрутиться.

Журналисту дагестанского издания “Черновик” Абдулмумину Гаджиеву изменили обвинение: теперь он не напрямую “финансировал терроризм”, а выступал “идейным вдохновителем” сбора средств.

Еще одна история пыток: осужденный за хищения предприниматель из Кирова, от которого уже в колонии требовали под пытками, чтобы он дал показания еще на одного человека, добился возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии.

А бывший замглавы ФСИН сел на семь лет – правда, за хищения.

Сибирь горит и тонет

В Сибири горят свыше 3 млн гектаров леса (с каждым днем цифра увеличивается), но их не тушат, потому что это экономически неэффективно. В этом году дым от пожаров уходит не на восток и на север, а на запад, поэтому эффект почувствовали на себе не только жители Западной Сибири – он ощущается уже и на Урале. Люди требуют введения режима чрезвычайной ситуации.

В то же время в Иркутской области продолжается сильный паводок, жителей массово эвакуируют. На самом деле эти два явления связаны, и здесь объясняется как.

Россия на мировой арене

В Сирии погибли трое наемников из новой российской ЧВК “Щит”, охраняющей объекты, связанные с Геннадием Тимченко. “Новой газете” удалось установить имена двоих из них.

Подробный рассказ о том, чем занимаются российские “специалисты” в Венесуэле, кто они и как их туда нанимают.

Иран и Россия планируют провести совместные военные учения в Ормузском проливе.

Шесть ссылок

Околофилософское. Разговор с профессором Оксфорда, специалистом по антропологии миграции Даце Дзеновской о разнице между политической толерантностью и общественной терпимостью, европейском “правом повороте” и постсоветской вторичности. Или интервью с философом и социологом Григорием Юдиным о зарубежном опыте проработки трудного прошлого и о возможностях организовать подобный процесс в России.

Разговор с профессором Оксфорда, специалистом по антропологии миграции Даце Дзеновской о разнице между политической толерантностью и общественной терпимостью, европейском “правом повороте” и постсоветской вторичности. Или интервью с философом и социологом Григорием Юдиным о зарубежном опыте проработки трудного прошлого и о возможностях организовать подобный процесс в России. Художники. Большое интервью с участниками художественной группы AES+F (у них сейчас большая ретроспектива в петербургском Манеже, поэтому разговор начинается с их давнего проекта “Свидетели будущего”, в котором ислам захватывает мир. Или разговор с китайским художником Хуаном Юнпином – о китайском дадаизме, первом звонке Бойсу после его смерти и случайном методе.

Большое интервью с участниками художественной группы AES+F (у них сейчас большая ретроспектива в петербургском Манеже, поэтому разговор начинается с их давнего проекта “Свидетели будущего”, в котором ислам захватывает мир. Или разговор с китайским художником Хуаном Юнпином – о китайском дадаизме, первом звонке Бойсу после его смерти и случайном методе. Списки. 15 самых красивых кирпичных строений мира по мнению историка архитектуры Анны Броновицкой и пять японских писателей, произведения которых переведены на русский, но давно требуют переиздания.

Искренне Ваши,

Семь Сорок