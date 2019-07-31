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Археология

Искусство отпуска. Эфир в 18:05

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Как не превратить отдых в стресс

Психологи и медики все чаще говорят о новой болезни, выгорании на работе. Лекарством от нее принято считать отпуск, но нередко он превращается в новый стресс, а путешествие – в тяжелую работу. Как часто и как долго человек должен отдыхать? Как превратить путешествие в открытие?

Гости Сергея Медведева - психолог Анна Карташова и соучредитель компании RUBTUR Екатерина Соловьева. Эфир в 18:05.

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