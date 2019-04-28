Фитнес как религия. Эфир в 21:05

Современный человек проводит большую часть жизни, совершенствуя свое тело: это спорт и фитнес, йога и салоны красоты, диеты и пластическая хирургия. Тело становится визитной карточкой человека, объектом поклонения и предметом инвестиций. Что стоит за этим культом тела? Может ли человек в своей физической телесности обнаружить собственное "я"?

В эфире Григорий Юдин, социолог, философ, профессор МВШСЭН и Оксана Мороз, доцент РАНХиГС и МВШСЭН. Эфир в 21:05.