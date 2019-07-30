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Дожди на Байкале заполняют хранилища ядовитых отходов

Побережье Байкала

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Сильные дожди и новое наводнение в Иркутской области может угрожает загрязнением Байкала грунтовыми водами с химическими отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом предупреждают учёные-экологи. Местные власти уверяют, что угрозы разлива загрязнённых вод из хранилищ закрытого комбината нет. Чиновники говорят, что территория хранилищ оцеплена сотрудниками МЧС. Тем не менее, местные активисты охраны природы обратились в прокуратуру.

Химические отходы закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор хранятся в котлованах на южном побережье озера. За 50 лет работы комбината накопилось почти 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов.

За сорок лет работы комбината никаких технологий по утилизации этих отходов не разрабатывалось, отмечается в публикации на сайте RFI.

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