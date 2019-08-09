В Москве на проспекте Сахарова состоится митинг за честные выборы

Согласованный митинг за честные выборы начнётся в Москве в 14 часов, его будут транслировать российские и зарубежные каналы. Внимание к этой гражданской акции - повышенное. Ей предшествовало несколько манифестаций за регистрацию и допуск к выборам около тридцати независимых кандидатов в Мосгордуму.



Две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие. После акции 27 июля власти были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, обвиняемыми пока проходят 11 человек.

Петицию с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, которую опубликовала "Новая газета", к четвергу подписали более 100 тысяч человек. Открытое письмо адресовано главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Его авторы убеждены, что акция 27 июля не подпадает под определение беспорядков, поскольку в её ходе не было насилия в отношении граждан и представителей власти, повреждения имущества, поджогов и погромов.

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова был согласован, с этим согласились незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, ряд которых сейчас под административным арестом.