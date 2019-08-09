Мирные прогулки чреваты сроком

Добрый день!

Сегодня в России отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы, в рамках празднования которого в Москве пройдет турнир по вождению автозаков – нет, это не ерничание, это овеществленная метафора. Другие новости:

Сегодня на проспекте Сахарова в Москве состоится согласованный митинг за честные выборы.

Суд арестовал еще трех обвиняемых по делу о “массовых беспорядках”, задержаны двое новых подозреваемых.

Пострадавших при взрыве на секретном военном объекте близ Северодвинска доставили в Москву. По косвенным признакам, взорвалась ракета “Буревестник” с ядерным двигателем.

На военном полигоне под Ачинском произошли новые взрывы, пострадали восемь человек.

Экс-президенту Кыргызстана предъявлены обвинения в коррупции, его активы арестованы.

“Влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности”

Сегодня в 14.00 на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг за свободные выборы. Накануне Следственный комитет опубликовал предупреждение, что “участие в так называемых “мирных прогулках” по Москве после согласованного исполнительной властью митинга влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности”. Это на случай, если вы до сих пор сами этого не заметили.

Музыканты, отмены выступлений которых на митинге добивались московские власти, подтвердили свое участие. Выйти на митинг призвал своих поклонников Оксимирон. Он также потребовал прекратить дело о “массовых беспорядках”, которых не было, и отпустить всех арестованных. Того же требовала на брифинге незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Соболь планирует прийти на Сахарова, но других незарегистрированных кандидатов там не будет: директору ФБК Ивану Жданову суд дал еще десять суток – это его третий административный арест, он уже отсидел 15 и 10. ЦИК отказал в регистрации отбывающему третий административный арест Илье Яшину (не хватило 76 “достоверных подписей”), под арестом остаются Константин Янкаускас и Юлия Галямина. Ну и Навальный, само собой.

Вечером в пятницу москвичам стали приходить странные смс с предложением объединяться в группы для организации постоянных протестных активностей: “Не молчи. Приходи 10 августа на Сахарова — будет жарко. Возьми с собой паспорт — будут задержания. Как не попасть к ментам — смотри по ссылке”. Ссылка ведет на сайт “Мобильный протест”, где даются рекомендации, следование которым гарантированно приведет к задержанию. Адвокат Николай Фомин уверен, что такие сообщения – провокация ради новых уголовных дел.

Правовые последствия: уголовное дело о “массовых беспорядках”

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца еще троих обвиняемых по делу о “массовых беспорядках”: 36-летнего Сергея Фомина (известного по делу о “незаконном младенце”), 25-летнего выпускника МФТИ Айдара Губайдулина и 27-летнего Данилы Беглеца (он говорит, что “просто к омоновцу прикоснулся”. Вины никто не признает.

ТАСС сообщил о задержании по этому делу 43-летенего Дмитрия Васильева, выпускника ВГИКа, кино- и телережиссера. Его допросили в Следственном комитете. Что происходит со вторым задержанным, Ильей Анохиным, пока не ясно.

Мосгортранс и структура, обслуживающие дороги Москвы, подали иски об ущербе в 12,5 млн рублей к обвиняемым по уголовному делу о “массовых беспорядках”. Общий ущерб городскому хозяйству они оценили в 100 млн рублей, но в чем этот ущерб, не объяснили. Перенимается петербургский опыт, где сотрудников штаба Навального в прошлом году признали виновными в “порче зеленых насаждений”. Наверное, можно ожидать и коллективного иска от московских рестораторов.

Петиция с требованием прекращения этого уголовного дела собрала больше 100 тысяч подписей.

Правовые последствия: административные дела, штрафы и другое

Мосгорсуд обнародовал статистику о своей ударной работе. После акции 27 июля было заведено 1199 административных дел, 400 еще не рассмотрены, назначено 704 штрафа, 89 арестов, 6 человек приговорены к обязательным работам. После акции 3 августа появились 716 уголовных дел, 514 еще не рассмотрены, вынесены 176 штрафов, 24 ареста, два человека получили обязательные работы.

Журналистке Reuters Марии Цветковой, незаконно задержанной на акции 27 июля, принесли повестку в военкомат на имя “Марий Владимирович Цветков”. Доставивший повестку пояснил, что полиции было сказано пробивать задержанных по всем базам в поисках должников, уклонистов от призыва и тому подобное.

Из самих задержанных уже создали отдельную базу личных данных: ее опубликовал анонимный телеграм-канал “Товарищ майор” как “базу сторонников Навального”. Там есть и данные незаконно задерживавшихся журналистов.

Тем временем в военном ведомстве

В Москву доставлены пострадавшие при взрыве на секретном военном полигоне под Северодвинском. По слухам, у них тяжелые травмы, полученные при взрыве, и радиационное облучение. В Белом море замечен танкер “Серебрянка”, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов – по косвенным признакам можно сделать вывод, что взорвалась ракета “Буревестник” с ядерным двигателем. Архангельский Роспотребнадзор, правда, не нашел радиации вблизи места происшествия.

На складе боеприпасов под Ачинском произошли новые взрывы. Пострадали восемь человек. Вот подробности.

Чолпон-Ата и Кой-Таш

В курортном городе Чолпон-Ата в Кыргызстане прошла встреча премьеров стран Евразийского экономического союза, в теплой и дружественной атмосфере.

Задержанному в четверг экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в коррупции, на допрос вызван его сын. Суд наложил арест на телеканал “Апрель” и другие активы, связанные с бывшим президентом.

И снова в Россию

Еще обыски и аресты. Один из организаторов протестов в Екатеринбурге Ярослав Ширшиков пишет, что у него дома прошли обыски, а его самого избили. В Москве неизвестно за что (официально – за акцию 12 июня в поддержку Ивана Голунова) на 10 суток арестовали активистку “Другой России” Ольгу Шалину.

И снова пытки. Леденящий душу проект “Русская школа йоги”, в которой – на материале свидетельств реальных людей – рассказывается о разных видах пыток в полиции. Посмотрите. Здесь харьковчанин Александр Стешенко, отсидевший два года в России, рассказывает, как ФСБ выбивала у него показания на крымских татар (и выбила). Сотрудники псковского СИЗО, куда заключен местный активист Артем Милушкин, отказывают ему в доступе к лечению. Милушкин астматик. Его обвиняют в сбыте наркотиков.

Ссылки для чтения

Искренне Ваши,

Семь Сорок