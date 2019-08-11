Великобритания после Брекзита введёт в действие "поправку Магнитского"

Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести в действие так называемую "поправку Магнитского" к закону "О санкциях и борьбе с отмыванием денег". Британский министр иностранных дел Доминик Рааб сообщил об этом в статье, опубликованной в The Sunday Telegraph в воскресенье, 11 августа.

Министр рассказал, что ранее ознакомился с опытом Канады в сфере применения "Акта Магнитского". По его словам, активы нарушителей прав человека будут заморожены в Великобритании, а самим обладателям активов будет запрещено въезжать на территорию Соединённого Королевства. Рааб предупредил, что нарушителям запрета, которые, по его словам, наживаются на других людях и применяют пытки, не удастся укрыться в Великобритании.





"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. В нём определён круг лиц, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО. Акт Магнитского (также называемый Законом Магнитского) предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В чёрный список попали те, кто ответственен за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналогичные юридические нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м и в Латвии - в 2018-м.