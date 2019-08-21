Россия и Украина готовятся к обмену заключёнными. Об этом сообщают в среду российские газеты “Коммерсантъ” и РБК, агентство “Интерфакс” со ссылкой на многочисленные источники. По данным “Коммерсанта” и РБК, до конца лета в Киев вернутся украинские моряки, захваченные российскими пограничниками в ноябре 2018 года.

Переговоры об обмене гражданами России и Украины, удерживаемыми на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, утверждает источник “Коммерсанта”, близкий к переговорам, запуск процесса обмена подтвердил изданию неназванный украинский дипломат. По данным издания, уже до сентября на Украину будут отпущены моряки военных кораблей, захваченных российскими пограничниками. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене, подтвердил, что решение о передаче моряков было принято ещё “давно” и что скорее всего это произойдет в августе.

Агентство “Интерфакс” утверждает, что Киеву могут быть переданы пятеро граждан Украины, осужденных в России за совершение различных преступлений и доставленных недавно в изолятор “Лефортово”. Речь идёт о Владимире Балухе, Станиславе Клыхе, Александре Кольченко, Павле Грибе и Николае Карпюке, по данным агентства, их могут передать на Украину для дальнейшего отбывания наказания. (Подписанная Россией и Украиной Конвенция о передаче осуждённых не предполагает их освобождения, однако в июле президент Украины Владимир Зеленский освободил одного переданного Киеву украинца).

Российские издания не сообщают, кто может быть передан России в обмен на выданных граждан Украины. По данным “Коммерсанта”, в Россию может быть выдан, в частности, бывший главный редактор “РИА Новости — Украина” Кирилл Вышинский, который в Киеве обвиняется в государственной измене.