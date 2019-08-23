Кандидат в Мосгордуму от КПРФ Владислав Колмагоров отказался от участия в выборах после того, как за него призвал голосовать политик Илья Яшин. По словам Колмагорова, он сделал это, чтобы избежать давления на партию.

Колмагоров был зарегистрированным кандидатом по центральному 45-му округу, где Яшина не допустили до участия в выборах. Помимо него в округе зарегистрированы кандидаты от ЛДПР, "Справедливой России" и самовыдвиженцы Валерия Касамара и Михаил Конев. Касамара, по информации издания "Медуза", поддержана московской мэрией, Конев регулярно появляется в эфире федеральных каналов, где его называют оппозиционером, сумевшим, в отличие от незарегистрированных кандидатов, собрать подписи в свою поддержку.

22 августа Яшин, арестованный в четвёртый раз подряд за призывы к акциям протеста, предложил голосовать за Колмагорова в своём округе. На следующий день коммунист отказался от участия в выборах.

В своей записи в фейсбуке кандидат объяснил, что после призыва Яшина, ему предложили сняться с выборов под угрозой рассказа о его судимости. В 2001 году кандидат был осуждён за растрату, сообщают в пятницу близкие к Кремлю телеграм-каналы, позднее судимость была снята, настаивает коммунист.

"[Мне] было предложено уйти сейчас или будет поднят большой скандал в СМИ, и главным итогом будет всё равно снятие, но только ещё и полив помоями партии", – настаивает Колмагоров. Кто именно предложил ему отказаться от участия в выборной кампании – не сообщается.