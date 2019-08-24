Россия провела учебные пуски баллистических ракет

Министерство обороны России провело учебные пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" с атомных подводных лодок "Тула" и "Юрий Долгорукий". Об этом сообщается на сайте ведомства. Испытания проведены на следующий день после того как президент страны Владимир Путин пообещал "симметричный ответ" на пуск наземного варианта крылатой ракеты "Томагавк" в США.

Российские ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Они успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и Камчатке, сообщает министерство обороны.