Россия провела учебные пуски баллистических ракет

Министерство обороны России провело учебные пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" с атомных подводных лодок "Тула" и "Юрий Долгорукий". Об этом сообщается на сайте ведомства. Испытания проведены на следующий день после того как президент страны Владимир Путин пообещал "симметричный ответ" на пуск наземного варианта крылатой ракеты "Томагавк" в США.
Российские ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Они успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и Камчатке, сообщает министерство обороны.
- Второго августа США официально прекратили своё участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение в России ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия документа. Россия эти обвинения отвергает, но также приостановила своё участие в договоре.
- 18 августа Пентагон испытал наземный вариант ракеты "Томагавках" в рамках разработки нового поколения ракет среднего радиуса действия. Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим ведомствам "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа" на пуск.
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