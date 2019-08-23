Путин пообещал ответить на испытания наземного варианта ракеты "Томагавк"

Президент России Владимир Путин пообещал ответить на испытания США наземного варианта крылатой ракеты "Томагавк". Он поручил Министерству обороны, МИД и другим ведомствам "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа" на испытания. Такое заявление он сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.
Об испытаниях наземного варианта "Томагавка" Пентагон сообщил 18 августа. В заявлении говорилось, что ракета была запущена с подвижной установки и поразила цель на расстоянии более 500 километров. Испытания проводились в рамках разработки перспективных ракет среднего радиуса действия, говорилось в сообщении.
Второго августа США официально прекратили своё участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Документ запрещал Вашингтону и Москве разрабатывать и принимать на вооружение тактические ракеты наземного базирования с радиусом действия больше 500 километров. Такие ракеты могут быть расположены неподалёку от границ двух стран и поразить цели ядерными боеголовками быстрее, чем отреагируют системы противоракетной обороны и ответного удара.
- США заявили о выходе из договора 2 февраля. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение в России ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия документа. Россия эти обвинения отвергает, но также приостановила своё участие в договоре.
- В выступлении Путина сказано, что испытания ракеты состоялись через 16 дней после завершения денонсации договора о ракетах, что указывает на то, что они были запланированы заранее. Ракета "Томагавк" была принята на вооружение в 1983 году, а в блоге Центра анализа стратегий и технологий отмечается, что пусковая установка на испытаниях была "полуимпровизированной".
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