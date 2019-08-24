"У них не вышло". "Рустави-2" превращается в "Главный канал"

Впервые за 25 лет, самый популярный в Грузии телеканал "Рустави-2", прекратил вещание информационных, общественно-политических и авторских программ, а также политических ток- шоу. Сейчас в эфире транслируются лишь художественные фильмы, сериалы и концерты.

Практически все журналисты покинули телеканал в знак протеста против увольнения главного редактора информационных программ, Нодара Меладзе, и ряда других журналистов, создающих "лицо" телекомпании.

Но бывший генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия уже приглашает всех журналистов на новый оппозиционный телеканал.

Многие пользователи социальных сетей, в том числе грузинского сегмента Facebook, сейчас признаются, что чувствуют некий психологический дискомфорт из-за странной для них ситуации: впервые за последние четверть века не выходит в эфир информационная программа "Курьер" оппозиционной телекомпании "Рустави-2".

Грузины привыкли узнавать о новостях именно из этой программы, выходящей по пять раз в день. "Курьер", как и другие информационно-политические программы "Рустави-2", создавали "погоду" на информационном поле страны.

"ТВ-Рустави-2" сыграло ключевую роль в переломных событиях новейшей истории Грузии. В том числе "Революции роз" 2003 года. Но протест против решений нового генерального менеджера, Пааты Салия, представляющего интересы владельца, бизнесмена Кибара Халваши, оказался сильнее лояльности к зрителям и медиакомпании.

Халваши вернул себе телекомпанию после того, как Страсбургский суд по правам человека подтвердил вердикт местных судебных инстанций о возвращении ему "Рустави-2", которая, как утверждает Халваши, была у него отнята силой и угрозами прежними властями страны, в частности президентом Михаилом Саакашвили

На днях Паата Салия уже официально уволил не только главного редактора информационных программ Нодара Меладзе, но и ведущего программы "Post Scriptum" Георгия Габуния, который в прямом эфире разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ Владимира Путина.

Впрочем, Георгий Габуния и другие журналисты "Рустави-2" уже приглашены на работу в новое телевидение, которое на днях основал прежний генеральный менеджер телекомпании Ника Гварамия. Он сообщил, что новый медиаресурс будет называться "Главный канал".

Профессор университета Ильи, Георгий Нодия сказал в интервью Радио Свобода, что последние события на оппозиционномтелеканале свидетельствуют о неудаче планов председателя правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили по постепенной трансформации "Рустави-2" из оппозиционного телересурса в проправительственный или, по крайней мере, нейтральный.

Профессор Нодия убеждён: власти не хотели дать Западу повод обвинять себя в ущемлении свободы слова. "Но у них не вышло, в первую очередь, из-за принципиальной позиции журналистского коллектива", – подчеркнул Георгий Нодия.

Относительно "Главного канала", который сейчас создаёт Ника Гварамия, собеседник РС сказал, что всё будет зависеть от способности Гварамия привлечь инвесторов, поскольку "Журналистам надо платить, надо покупать современную аппаратуру, а это стоит немалых денег".

Пока точно не известно, кто будет финансировать "Главный канал". Называются имена бывших владельцев "Рустави-2", украинских бизнесменов Левана и Георгия Караманишвили, а также экс-министра обороны Давида Кезерашвили, живущего в Европе. Сам Ника Гварамия всячески обнадёживает журналистов. По его утверждению,неназванный инвестор найден, у канала уже есть аппаратура и здание.

Однако, над самим Никой Гварамия висит судебное разбирательство. Его обвиняют в финансовых махинациях. Суд избрал для подследственного меру пресечения в виде залога, а также обязательства не покидать страну без согласия прокуратуры.

Власти всячески отмежевываются от происходящего на медийном рынке страны. Все официальные представители правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили постоянно повторяют тезис, что о принадлежности "Рустави-2" спорили "две бизнес-группы", правительство не имеет к данному спору никакого отношения, а правящая партия "даже не помышляет" о каком-либо ограничении свободы слова как "основной ценности грузинской демократии".