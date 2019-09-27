Журналисты отвергли связь убийцы Хангошвили с российской милицией

Издание The Insider отвергло информацию о том, что предполагаемый убийца гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили – бывший сотрудник российской милиции.

Хангошвили – участник боевых действий в Чечне. Его застрелили в Берлине 23 августа. Издание The New York Times сообщало со ссылкой на немецких следователей, что убийцей Хангошвили, по одной из версий, мог быть бывший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга майор милиции Владимир Степанов. В 2005 году его приговорили к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве руководителя концерна "Алмаз-Антей" Игоря Климова.

Следствие проверяет эту версию после получения анонимного письма. Оно было доставлено через несколько дней после убийства Хангошвили. В сообщении говорилось, что убийца – профессиональный киллер, отбывавший наказание в колонии в городе Бор Нижегородской области. В письме также имеется ссылка на новость о суде над Степановым и его подельниками. Как сообщает The New York Times, в письме содержался явный намек на то, что Степанов был отпущен из колонии раньше срока для убийства Хангошвили. Полный текст сообщения газета не публикует.

В совместном материале The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и центра "Досье" говорится, что Степанов продолжает отбывать наказание. Сотрудник Борской колонии на условиях анонимности сообщил расследователям, что заключенный Степанов работает во 2-м отряде и положительно характеризуется администрацией. Собеседники Радио Свобода также утверждают, что Степанов по-прежнему отбывает наказание в Борске.

Ранее Bellingcat и Der Spiegel называли другое имя предполагаемого убийцы - это некий Вадим Соколов. Однако экспертиза, проведенная по просьбе Bellingcat, указывает, что Степанов и Соколов – это два разных человека.

10 августа 2016 года Степанов получил новый паспорт. Копия фотографии из паспорта есть в распоряжении изданий. У расследователей есть и более ранняя фотография. На ней Степанову 20 лет. Экспертиза, проведенная профессором Хассаном Угали, специалистом по визуальному анализу из Инженерной школы университета Брэдфорда, подтвердила, что обе фотографии Степанова принадлежат одному человеку, в то время как лицо с фото Соколова принадлежит другому человеку.

Степанов, отмечают издания, был признан виновным в оказании помощи преступной группировке. "Нет никаких оснований полагать, что он когда-либо непосредственно участвовал в убийствах. В этом контексте особенно странной выглядит гипотеза, что обычного оперативника МВД отправили за границу как исполнителя заказного убийства", – говорится в расследовании.

Фиктивные данные

Соколов в анкете на визу указал в качестве места своей работы ЗАО "Руст". Источники центра "Досье" во французском консульстве сообщили, что Соколов там действительно работает. Консульская проверка подтвердила, что рабочий телефон Соколова совпадает с телефоном компании "Оборонэнерго". Она принадлежит Министерству обороны и занимается поставками электроэнергии государственным ведомствам.

Всего за 5 дней до выдачи загранпаспорта Соколову был присвоен индивидуальный налоговый номер. По мнению журналистов, это может свидетельствовать, что Соколов – фиктивная личность, придуманная в момент начала спецоперации. Предыдущее расследование утверждало, вто в российских информационных базах человека с такими данными нет.

Данные загранпаспорта Соколова свидетельствуют, что документ был выдан тем же подразделением, которое выдавало загранпаспорта предполагаемым сотрудникам российской военной разведки. Авторы расследования делают вывод о возможной причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили. Такой же версии придерживаются многие родственники убитого. Следствие официально пока не выдвигало никаких версий.

Фото Степанова

Радио Свобода удалось разыскать фотографию Владимира Степанова в открытых источника: в 2012 году на телеканале ТНТ вышел очередной эпизод шоу "Битва экстрасенсов" (5-я серия 13-го сезона программы), посвященный делу об убийстве Климова. Участникам показывали фотографии всех осужденных по делу и предлагали догадаться, кто именно из них стрелял в Климова. На одном из снимков – майор милиции Владимир Степанов, его фотография демонстрируется в ходе программы несколько раз.

Кто такой Зелимхан Хангошвили

Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии. Во время второй чеченской войны он командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2012 году имя Хангошвили упоминалось в СМИ после операции в ущелье Лопота. Тогда, по официальной версии, на границе с Грузией была обнаружена вооруженная группа, проникшая из Дагестана и взявшая в заложники несколько местных жителей.

В перестрелке погибли 11 членов группы и трое сотрудников силовых структур. Убитый в Берлине гражданин Грузии тогда якобы выполнял роль переговорщика между грузинскими силами и вооруженной группой. В 2015 году на Хангошвили было совершено неудачное покушение в Тбилиси, после чего он попросил убежища в Германии.