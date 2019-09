По фамилии Степанов? Новое фото предполагаемого "берлинского убийцы"

Радио Свобода публикует фотографию российского киллера и бывшего сотрудника милиции Вадима Степанова, которого американское издание The New York Times в четверг назвало возможным убийцей Зелимхана Хангошвили. В 2005 году Степанов был осужден на 24 года колонии. В то же время источники Радио Свобода утверждают, что версия The New York Times не соответствует действительности, а Степанов по-прежнему отбывает наказание.

В четверг американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на немецких следователей, расследующих дело об убийстве 23 августа в Берлине гражданина Грузии и участника чеченской войны Зелимхана Хангошвили, о новой версии, согласно которой убийцей Хангошвили мог быть бывший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, майор милиции Владимир Степанов, осужденный в 2005 году на 24 года тюрьмы по громкому делу об убийстве руководителя концерна "Алмаз-Антей" Игоря Климова и его знакомой Елены Нещерет. Следствие проверяет эту версию после получения анонимного письма, присланного спустя несколько дней после убийства Хангошвили. В письме говорилось, что убийца Хангошвили – профессиональный киллер, отбывавший наказание в ИК-11 в городе Бор Нижегородской области, а также содержалась ссылка на новость о суде над Степановым и его подельниками. Как сообщает New York Times, не публикуя текст сообщения целиком, в письме содержался явный намек на то, что Степанов был отпущен из колонии раньше срока, чтобы совершить убийство Хангошвили.

Журналисты американского издания отнеслись к письму с большой осторожностью, предположив, что оно может быть попыткой направить следствие по ложному следу. Они изучили сотни фотографий с процесса по делу об убийстве Климова и Нещерет, но к своему удивлению нашли лишь две фотографии подсудимого Владимира Степанова. На одной из них его лицо закрыто рамой "аквариума" в зале суда, на другом виден лишь профиль Степанова. Эксперты, которых The New York Times попросило оценить сходство Степанова и "берлинского убийцы", сказали, что речь, по их мнению, идет об одном и том же человеке.

Дело "Алмаз-Антея"

Суд по одному из самых громких уголовных дел в России в начале 2000-х – делу о заказном убийстве исполняющего обязанности руководителя оборонного концерна "Алмаз-Антей" Игоря Климова, которого в СМИ называли другом Владимира Путина, и его знакомой, гендиректора ОАО "Проммашинструмент" Елены Нещерет, проходил в 2005 году и широко освещался в прессе. На скамье подсудимых были шестеро уроженцев Нижегородской области: Александр Бурукин (непосредственный убийца Климова), Юрий Мурашко, Ирек Набиуллин, организатор преступления Евгений Маньков, а также Александр Никитин и Владимир Степанов, которых следствие посчитало исполнителями убийства Нещерет. Первые четверо попали на достаточно большое количество кадров из зала суда, сделанных фотографами "Коммерсанта" и агентства ТАСС, а вот последние двое, видимо, из-за того, что менее громкое из двух связанных убийств привлекало меньше внимания журналистов, фактически не оказались ни на одном из опубликованных в СМИ в ходе процесса снимков.

Тем не менее, Радио Свобода удалось разыскать фотографию Владимира Степанова в открытых источниках. Помогла магия: в 2012 году на телеканале ТНТ вышел очередной эпизод шоу "Битва экстрасенсов" (5-я серия 13-го сезона программы), посвященный именно делу об убийстве Климова. Участникам предлагали несколько снимков – это были фотографии всех осужденных по делу (причем ведущий утверждал, что ранее они нигде не демонстрировались), и предлагали догадаться, кто именно из них фактически стрелял в Климова. На одном из снимков – "майор милиции" Владимир Степанов, его фотография демонстрируется в ходе программы несколько раз.

Степанов внешне несколько похож на подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили, который въехал в Германию с паспортом на имя Вадима Соколова, особенно если сравнивать его лицо с фотографией Соколова без бороды. Такой снимок путем обработки фотографии, опубликованной берлинской полицией, ранее публиковала расследовательская группа Bellingcat:

Однако, по данным источника РС, осужденный в 2005 году на 24 года заключения бывший милиционер Степанов по-прежнему отбывает наказание в ИК-11.

В четверг главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов также написал в твиттере, что, по его данным, версия The New York Times не соответствует действительности и Степанов не является убийцей Хангошвили. В ближайшее время The Insider, как пишет Доброхотов, опубликуют результаты своего расследования о личности убийцы, сделанное совместно с расследовательской группой Bellingcat, немецким сайтом Spiegel Online и российским центром "Досье". Источник Радио Свобода, пожелавший остаться неназванным, утверждает, что Степанов по-прежнему отбывает наказание в ИК-11 в Нижегородской области.

В предыдущем расследовании этих изданий утверждалось, что подозреваемый в убийстве Хангошвили въехал в Германию по российскому паспорту на имя Вадима Соколова. При этом паспорт он получил за неделю до того, как отправился за границу, а в паспортных базах данных России человека с такими данными нет. При этом данные загранпаспорта Соколова свидетельствуют о том, что документ был ему выдан тем же подразделением, которое выдавало загранпаспорта предполагаемым сотрудникам российской военной разведки. Авторы расследования делают вывод о возможной причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили. Такой же версии придерживаются многие родственники убитого. Следствие официально пока не выдвигало никаких версий.

Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2012 году его имя упоминалось в СМИ после операции в ущелье Лопота. Тогда, согласно официальной версии событий, на границе с Грузией была обнаружена вооруженная группа, проникшая сюда из Дагестана и взявшая в заложники несколько местных жителей. В перестрелке погибли 11 членов группы и трое силовиков. Впоследствии было установлено, что трое убитых – уроженцы Панкисского ущелья, а пятеро – граждане России, уроженцы Чечни. Убитый в Берлине гражданин Грузии тогда якобы выполнял роль переговорщика между грузинскими силами и вооруженной группой. В 2015 году на Хангошвили было совершено неудачное покушение в Тбилиси, после которого он и попросил убежища в Германии.