Суд продлил арест троих обвиняемых по делу Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста троих обвиняемых по делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Максим Русаков, Сергей Ильичев и Галина Фрайденберг останутся под стражей до 25 января.

Защита просила о переводе под домашний арест или освобождении обвиняемых под залог. Никто из них не признает свою вину. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

В четверг, 24 октября, суд рассмотрит аналогичный вопрос – о продлении ареста самому Михаилу Абызову.

Михаил Абызов был задержан 26 марта и на следующий день арестован. По версии следствия, он похитил четыре миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Свою вину он не признаёт.

В конце августа Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Абызова. К списку вменяемых ему в вину преступлений добавлено незаконное предпринимательство.