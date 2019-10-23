Суд продлил арест троих обвиняемых по делу Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста троих обвиняемых по делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Максим Русаков, Сергей Ильичев и Галина Фрайденберг останутся под стражей до 25 января.
Защита просила о переводе под домашний арест или освобождении обвиняемых под залог. Никто из них не признает свою вину. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
В четверг, 24 октября, суд рассмотрит аналогичный вопрос – о продлении ареста самому Михаилу Абызову.
Михаил Абызов был задержан 26 марта и на следующий день арестован. По версии следствия, он похитил четыре миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Свою вину он не признаёт.
В конце августа Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Абызова. К списку вменяемых ему в вину преступлений добавлено незаконное предпринимательство.
- Михаил Абызов был министром в кабинете Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 годы. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях и был членом правления РАО "ЕЭС России". Он входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – примерно в 600 миллионов долларов.
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