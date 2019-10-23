Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд продлил арест троих обвиняемых по делу Абызова

Михаил Абызов, 23 мая 2019

Смотреть комментарии

Басманный суд Москвы продлил срок ареста троих обвиняемых по делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Максим Русаков, Сергей Ильичев и Галина Фрайденберг останутся под стражей до 25 января.

Защита просила о переводе под домашний арест или освобождении обвиняемых под залог. Никто из них не признает свою вину. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

В четверг, 24 октября, суд рассмотрит аналогичный вопрос – о продлении ареста самому Михаилу Абызову.

/**/ /**/ /**/ Михаил Абызов
Смотри также

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Михаил Абызов был задержан 26 марта и на следующий день арестован. По версии следствия, он похитил четыре миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Свою вину он не признаёт.

В конце августа Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Абызова. К списку вменяемых ему в вину преступлений добавлено незаконное предпринимательство.

  • Михаил Абызов был министром в кабинете Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 годы. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях и был членом правления РАО "ЕЭС России". Он входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – примерно в 600 миллионов долларов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG