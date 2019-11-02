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Археология. Будущее

Россия 2050. Эфир в 18:05

Картина Владимира Манюхина "Красная площадь. Осень"

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Какую форму обретет страна через 30 лет?

30 лет назад, в 1989 году, когда рушился социализм и пала Берлинская стена, невозможно было представить себе Россию 2019. А можно ли сегодня представить себе Россию 2050 года? Какую форму обретет страна – политическую, пространственную, архитектурную? Или будущее России – это ее прошлое, и страна продолжит отступление в собственную историю?

В студии Сергей Ситар, архитектор, критик, и Константин Гаазе, социолог, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги, преподаватель МВШСЭН. Эфир в 18:05.

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