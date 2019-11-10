Берлинская стена: 30 лет спустя. Эфир в 19.05

Cтена из пенопласта, в разрушении которой можно принять участие: идея художника Стаса Жицкого. Как черно-белая фотография и серая жизнь превращаются в красочные коллажи? История советизации стран Восточного блока. Лозунги и плакаты времен восточноевропейского сопротивления коммунистическим режимам.

Из дневниковых записок граждан: о чем думали жители Советского Союза в год падения Стены и Съезда народных депутатов? 9 апреля в Тбилиси и массовые осенние протесты в Москве. Каковы уроки мирного гражданского сопротивления для уличных протестов сегодня?

Что обсуждали лидеры Советского союза и других стран в 1989 году и всё ли зависело от их политической воли? Что такое Европейский пикник? Падение Берлинской стены как “историческое чудо”.

Выставку “На-против Стены” в Обществе Мемориал представляет куратор Екатерина Мельникова. В записи сотрудники Мемориала Никита Петров, Александр Черкасов, Борис Беленкин, Алексей Макаров, Александра Поливанова. Воспоминания немецкого политолога Йенса Зигерта.

В Перелетном кабаке события 1989 года обсуждают дизайнер выставки Стас Жицкий и куратор Екатерина Павленко.

Ведет программу Елена Фанайлова

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