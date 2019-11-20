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Археология

Назад, в подвалы. Эфир в 18:05

Граффити в центре Москвы

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Моральные дилеммы внутренней эмиграции

По мере того, как в России консолидируется авторитарный режим, растет количество людей, несогласных с политической ситуацией, но не готовых ни эмигрировать из страны, ни протестовать. Для них жизненной стратегией становится внутренняя эмиграция – как и для поколений русских интеллигентов до них, или для образованного класса в Третьем рейхе. Как устроена внутренняя эмиграция, каковы ее моральные дилеммы?

В эфире Михаил Немцев, доцент Российского экономического университета, философ, историк, и Ксения Голубович, главный редактор издательства «Логос». Эфир в 18:05.

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