Назад, в подвалы. Эфир в 18:05

По мере того, как в России консолидируется авторитарный режим, растет количество людей, несогласных с политической ситуацией, но не готовых ни эмигрировать из страны, ни протестовать. Для них жизненной стратегией становится внутренняя эмиграция – как и для поколений русских интеллигентов до них, или для образованного класса в Третьем рейхе. Как устроена внутренняя эмиграция, каковы ее моральные дилеммы?

В эфире Михаил Немцев, доцент Российского экономического университета, философ, историк, и Ксения Голубович, главный редактор издательства «Логос». Эфир в 18:05.