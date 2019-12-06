Мещанский суд Москвы оштрафовал журналиста "Новой газеты", одного из лидеров летних протестных акций в столице Илью Азара на 300 тысяч рублей за организацию шествия против политических репрессий. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения акций, сообщил Радио Свобода один из очевидцев заседания.

Шествие против репрессий и за честные выборы в Мосгордуму прошло в центре Москвы 31 августа. Полиция задержала Азара вечером 2 сентября на лестничной площадке в подъезде его дома, куда он вышел покурить. ​

В момент задержания в квартире Азара оставалась его двухлетняя дочь. Несмотря на это, журналиста затолкали в машину и увезли в отдел полиции. Позже Илья Азар подал заявление в Следственный комитет, обвинив полицейских в том, что по их вине ребёнок остался в опасности.

Проверить действия полицейских попросил детский обмудсмен Москвы, ситуацию прокомментировали в Кремле. Следственный комитет оснований для проверки не нашёл.