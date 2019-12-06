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Суд оштрафовал журналиста "Новой газеты" Азара на 300 тысяч рублей за летнюю акцию протеста

Илья Азар

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Мещанский суд Москвы оштрафовал журналиста "Новой газеты", одного из лидеров летних протестных акций в столице Илью Азара на 300 тысяч рублей за организацию шествия против политических репрессий. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения акций, сообщил Радио Свобода один из очевидцев заседания.

Шествие против репрессий и за честные выборы в Мосгордуму прошло в центре Москвы 31 августа. Полиция задержала Азара вечером 2 сентября на лестничной площадке в подъезде его дома, куда он вышел покурить. ​

В момент задержания в квартире Азара оставалась его двухлетняя дочь. Несмотря на это, журналиста затолкали в машину и увезли в отдел полиции. Позже Илья Азар подал заявление в Следственный комитет, обвинив полицейских в том, что по их вине ребёнок остался в опасности.

/**/ /**/ Илья Азар (слева)
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Проверить действия полицейских попросил детский обмудсмен Москвы, ситуацию прокомментировали в Кремле. Следственный комитет оснований для проверки не нашёл.

  • Шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму 31 августа в Москве стало единственной за два месяца акцией, во время которой полиция не стала задерживать протестующих. При этом из-за неё было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.
  • После акции был задержан и арестован на 30 суток активист Марк Гальперин. Это стало основанием для суда в подмосковном Реутове изменить ему условное наказание по делу о публичных призывах к экстремизму на реальное заключение.

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