Иран и Россия – близнецы-братья? Споры о гибели "Боинга"

Версия, согласно которой украинский "Боинг" не погиб в итоге самовозгорания двигателя, а был сбит иранской ракетой, появилась в соцсетях сразу же после катастрофы, но многие отметали ее как конспирологическую. Теперь те, кто ее высказывал, чувствуют себя отомщенными: в пользу этой версии появляются все новые свидетельства. Ее поддержали официальные лица как США, так и Канады. В Твиттере было опубликовано видео иранского активиста, на котором запечатлен момент попадания ракеты в самолет; расследовательской группе Bellingcat удалось геолоцировать это видео и подтвердить, что оно было снято в пригороде Тегерана.

Не случайным кажется многим и то, что власти Ирана зачистили место падения самолета.

Виктория Ивлева

Бывают странные сближения.

Особенно про Боинг.

Особенно если он малазийский или украинский.

Особенно про непричастность.

Особенно если Россия или Иран.

Адские чувства приносят эти сближения.

Особенно если один из сближающихся – ​ твоя собственная страна.

Карина Орлова

Теперь и официально: Иран по ошибке сбил украинский самолет. Все как я и сказала: Иран и Россия это отражение друг друга в зеркале.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

Можно себе представить, как выглядела бы реальная война Ирана и США, если иранцы за первые часы войны ненастоящей умудрились сбить самолет с семью десятками собственных граждан и сотней иностранцев.

Валерий Соловей

Вероятно, иранская сторона вскоре заявит, что целилась в американский беспилотник, прикрывшийся украинским лайнером.

Беспилотник, кстати, на базу вернулся.

Сталингулаг

Все режимы, ведущие свои страны по «особому пути» (как правило, это путь обогащения узкой прослойки приближённых и одурачивания всего остального населения), до безобразия похожи друг на друга. Когда они обещают показать кузькину мать всему миру, весь мир, обычно, в полном <ступоре> за этим просто наблюдает, а вот условному Воронежу следует бежать в бомбоубежище, потому что своему народу достанется точно. Идёт ли речь о контрсанкциях или о новой «священной войне» с мировым гегемоном, суть одна – простым людям, в своей же стране, <крышка>. Иран заявил, что поставит зарвавшуюся Америку на место, в результате на похоронах своего генерала похоронили более пятидесяти человек. Сбили самолёт со 179 пассажирами на борту, больше половины которых были собственными гражданами, после чего объявили о своей победе. Выдавать выстрел себе в ногу за праздничный салют – это единственное, что все эти режимы могут делать с удручающей регулярностью.

Максим Мирович

Вангую, по сбитому Боингу будет так же, как в СССР в 1983 году:

— Это не мы

— Мы, но не специально

— Специально, но не хотели

— Хотели, но не попали

— Попали, но не туда

— А в Америке Абама чернокожих линчует!

Фотографии обломков российской ракеты "Тор-М1", которые якобы были найдены неподалеку от места катастрофы, убедили многих комментаторов в том, что без российского оружия здесь не обошлось: у Ирана такие зенитные комплексы действительно есть.

Андрей Мальгин

То есть ЗРК "Бук" по ошибке сбил малазийский боинг, а ЗРК "Тор" по ошибке сбил украинский боинг? Ну да, ведь российские средства ПВО самые эффективные в мире. Муха не пролетит.

Иван Яковина

- <Уроды> криворукие! Вы же не украинский, а малазийский борт сбили! Да еще и с голландцами! Так, сейчас вас все тут будут искать, поэтому надо вас отправить куда-то <к черту> подальше, чтобы не видно и не слышно вас было...

Тэээкс. О! В Иран поедете. Там как раз сухой закон, за пьянку 20 ударов палками. Может, протрезвеете заодно. Задача – ​ поставить на боевое дежурство Тор-М1 и обучить местный персонал. И чтобы сидели там тихо, не высовывались!

===

Вполне представляю себе такой разговор.

Реакцию России предугадать было легко.

Кирилл Шулика

В ближайшие дни российская пропаганда достанет нас всех тем, что Иран самолет не сбивал. Расскажут то, что это сделали американцы, летчик Волошин, бандеровцы и испанский диспетчер. Причем, сделали специально, чтобы подставить Иран и, главное, Россию.

Собственно, не было в последние время ни одного случая во внешней политике, чтобы наши гении дипломатии не поддержали какого-нибудь душегуба. Вот реально ни единого исключения!

Дыхание Блокчейна-Стокса

Иран — это государство-мент, в логике российских государственников мент не может быть неправ никогда, в любых обстоятельствах надо защищать мента и очернять его жертву, значит надо вписываться за Иран даже без команды сверху — правильно я понимаю логику российских гос-медиа? Причём она безотказно работает применимо к любому менту — Америка плохая, но если там мент кого-то убил, значит он точно прав, молодец, и у нас так надо.

Прокремлевские комментаторы ожиданий не обманывают.

Стас Натанзон

В 21:06 мск некий телеграм-канал PS752, созданный сразу после катастрофы украинского боинга в Тегеране, постит видео, полученное от "источника", на котором видно, как "ракета поражает самолет".



Спустя всего час Bellingcat уже "определяет" координаты, где сделано это любительское видео.



Вы реально верите в такие сливы?



Те, кто это штампует, вообще перестали учитывать, что у аудитории остался мозг и способность рассуждать

Сергей Марков

Иран и США. Есть противоречие, что власти США сначала категорически утверждали, что украинский самолёт упал из-за технических неполадок, а сейчас утверждают, что не верят в техническую причину. Почему так? Да просто сначала власти США опасались, что власти Ирана, а потом и мировое общественное мнение в случае ракеты обвинят, что это ракета США из ответного удара. И поэтому настаивали на технической причине. А когда поняли, что их никто в трагедии с самолётом не обвиняет, то сразу начали разрабатывать версию ракеты, чтобы обвинить в этом Иран. Истина никого не интересует, увы.

Многие винят в случившемся Россию.

Юрий Касьянов

Кто же может быть выгодополучателем трагедии украинского "боинга"?.. - Тот же, кто хотел получить дивиденды от уничтожения малазийского самолёта в небе Донбасса, в попытке представить Украину террористическим государством.

Трагедия в Иране не нужна была ни самим иранским властям, ни Соединённым Штатам, ни всему цивилизованному Западу, который всеми силами стремится не допустить новой войны, и вернуть персов в лоно демократии.

Только Кремль заинтересован в войне на Ближнем Востоке. В столкновении Запада и Ирана. Поэтом мы видим такие осторожные оценки произошедшего со стороны властей ведущих западных стран. Поэтому наши власти и наши провластные блогеры отмахиваются от очевидных вещей. Поэтому российские СМИ подогревают ситуацию.

Почему жертвой стали именно украинский самолёт?.. – ​ Потому что бьют всегда слабых. Больше ничего тут нет.

Игорь Эйдман

В случайность не верится

Путин столько зла сделал Украине, по его приказу пролито столько украинской крови, что, когда путинские ближайшие союзники-иранцы неожиданно сбивают украинский самолет, в случайность этого очень сложно поверить.

Как известно, накануне атаки на американские базы Путин встречался в Сирии с иранскими представителями. По всей видимости, они согласовали с российским диктором предстоящую акцию. Мог такой человек как Путин попросить иранцев под шумок сбить украинский самолет? В качестве, что называется, "вишенки к торту", "комплимента ресторана клиенту". Вся его предыдущая жизнедеятельность свидетельствует, что мог. Зачем? Можно найти разные причины, для чего ему это могло быть нужно: переключить внимание со сбитого российскими военными малазийского Боинга, создать Украине дополнительные проблемы, перевести стрелки на американцев (возможен и такой вариант: предполагалось, что Штаты в отместку за обстрелы своих баз будут атаковать Иран, тогда можно было повесить на них ответственность за сбитый украинский самолет, но атаки не произошло, а иранцы сбили Боинг по инерции - не успели отменить операцию).

Таких вариантов может быть много. Но дело даже не в них. Путину для этого не нужна была какая-то рациональная причина. Как не было у него рациональных мотивов убивать Хангошвили или травить Скрипалей. Анализируя поведение маньяка, не стоит искать причин того или иного его преступления. Ведь для него убивать так же органично, как есть, пить или дышать. Если подвернулась возможность убить (сбить самолет враждебного государства), почему бы маньяку этого не сделать.

PS. В качестве исполнителя заказа мог выступить КСИР, тесно связанный с российской разведкой. На то, что при крушении погибли и граждане Ирана, "стражам", конечно, наплевать, как и чекистам на жизни россиян.

Другим кажется, что гибель пассажирского самолета нельзя объяснить ничем, кроме роковой случайности.

Леонид Швец

Такой выстрел в районе действующего аэропорта, если он случился, еще труднее объяснить, чем сбитый MH17.

Эль Мюрид

Ситуация с украинским Боингом начинает проясняться. Или наоборот, запутываться. Украинские источники сообщают, что комиссия, направленная в Иран для выяснения обстоятельств катастрофы, не обнаружила следов возгорания двигателей, чем ранее объяснялась причина катастрофы. Второе сообщение пришло из Пентагона. Американские военные заявили, что имеют данные объективного контроля, которые свидетельствуют о работе радара и пуске двух ракет.

В определенном смысле оба заявления сделаны очевидно заинтересованными сторонами. Но других нет. Откровенно говоря, совпадение по времени катастрофы с атакой иранцев на совпадение не очень-то и похоже. А вот на причину и следствие — очень даже.

Собственно, американцы в своём сообщении предполагают, что самолёт был сбит ошибочно. В нервной обстановке вполне могла возникнуть неразбериха, нестыковки и передача права на принятие решений на тактический уровень. Что в ожидании американского ответа было очевидно правильным решением.

Проблема в том, что военные Ирана уже находились в состоянии войны, а аэропорт Тегерана — в состоянии мирного времени. Эти два времени и сошлись на несчастном Боинге. Жертв никто не хотел, жертвы были неизбежны

Вадим Лукашевич

Рейс МН17 был сбит над Донбассом в июле 2014-го посторонним экипажем, в незнакомом для него месте, в цейтноте, с предварительным целеуказанием (в виде якобы "вылетевшего" Ан-26 ВВС Украины) и без понимания оперативной обстановки в небе.

Но в данном случае, если самолет был сбит ракетой, то это верх идиотизма. У тебя рядом, в нескольких километрах, действующий столичный аэропорт - можно было хотя бы в через интернет поинтересоваться расписанием вылетов рейсов, или иметь связь с диспетчером. У меня тут даже слов не хватает... Мы реально поставляем оружие конченным <сволочам> (и потом их покрываем)

Станислав Белковский (Сноб)

Если к падению украинского самолета причастны иранские власти (что отнюдь не исключено, не случайно Тегеран с первых секунд драмы педалирует тему «технических неисправностей» «Боинга» авиакомпании «МАУ» и отказывается выдавать «черные ящики»), это развяжет США руки для новых ударов по Ирану, связанным с ним террористическим организациям, а также консолидации противников Тегерана в регионе и по всему миру. Ничего хорошего для иранского режима.

Ряд комментаторов считают, что если версия с ракетой подтвердится, это может серьезно навредить репутации президента Трампа.

Александр Морозов

То, что сделал Трамп в Иране – ​ это опасно для Израиля, это плохо для Ирака и его администрации, это подставляет под возможный удар шиитского террористического ответа Европу, и это очень плохой подарок и для иранской оппозиции, и для российской оппозиции, поскольку Трамп демонстрирует действия "а-ля путин". Некоторые считают, что действия Трампа по демонтажу мировой политической архитектуры предполагают создание какой-то новой. Но Трамп настолько груб, нарциссичен и находится вне политической традиции, что он не может быть инициатором никакой новой архитектуры.

В то же время она в какой-то мере компенсирует репутационные потери "Боинга".

Георгий Бовт

Такая версия выгодна также "Боингу"

Эль Мюрид

По сути, версия о вине Ирана становится основной и все более официальной.



На этом фоне упавшие было акции Боинга начали быстрый рост.

Что будет с репутацией президента Зеленского – пока вопрос открытый.

Алиса Зюс

Вообще конечно совсем уже того. Про сбитый "Боинг" нужны заявления премьер-министров Канады и Англии, чтобы им поверили, потому что президенту США вообще никто не доверяет. В США идет какая-то совершенно <адская> пляска смерти, в которой вообще никто не хорош (чума на оба ваши дома!). Иран согласен предоставить черные ящики спецам Канады или Франции, потому что... вот буквально вчера... США... а теперь, когда понадобилось... и скорее всего в связи... И все это происходит ценой жизни живых, ни в чем неповинных людей.

И посреди всего этого президент Украины Владимир Зеленский. Маленький и в прошлом смешной человек.

Украинские комментаторы обсуждают реакцию Зеленского – и критикуют его за задержку с публичным заявлением.

Тарас Березовец

Трамп только что на брифинге прозрачно намекнул, что Боинг МАУ был непреднамеренно сбит иранцами. Трюдо прямо со ссылкой на канадскую разведку подтвердил - сбила иранская ракета «земля-воздух». И только Зеленский «готує термінову відповідь» и хранит гробовое молчание. Это же не видосик записать. Нет стыда, нет совести, нет чести. «Я вам нічого не винен».

Тарас Березовец

Я всё больше склоняюсь к мысли, что отказ признать очевидное в авиакатастрофе Боинга МАУ и многочасовая неизвестность с тем, где был Зеленский в течение 8 января, прямо взаимосвязаны. Российские ракеты класса «земля-воздух» всегда сопровождаются российскими же специалистами, как техническими, так и военными. Иран - ключевой союзник Путина на Ближнем Востоке. Потому сразу после авиакатастрофы русским было необходимо сделать всё, чтобы вывести союзника и себя из под удара.

Где был Зеленский в эти критические часы и с кем он проводил консультации и как это связано с прилетом в Оман российского чартера? Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН. Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины? А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане. И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Иван Яковина

Я думаю, что Зеленскому сейчас не надо делать поспешных заявлений в стиле "Горите в аду, проклятые иранские убийцы!".

ФБ, смотрю, от него требует чего-то такого, но не надо.

Сейчас наша задача добиться от Ирана максимально быстрой и солидной компенсации для родственников погибших. Если начать сыпать проклятиями и угрозами, это будет очень сложно.

Говорить с ними надо холодно, но спокойно и корректно. Они дико обосрались, им самим страшно, стыдно и т.п. Они готовы психануть и уйти в несознанку: "Не мы - и все".

Поэтому прессинговать я бы сейчас не стал. Надо дать им понять, что сами хотим максимально быстро, без громких скандалов, судов и разбирательств разрешить эту ситуацию.

Думаю, они согласятся, тихо признают вину и заплатят. Ну а если все-таки начнут быковать, тогда другой разговор.

Александр Кабанов

Читаю ленту. Странные люди, которые требуют от президента мгновенной оценки происходящего с катастрофой украинского Боинга в Иране. Дескать, Трамп и Трюдо канадский высказались, а наш, типа, клоун, нет.

Вопрос: а почему и на каком основании он должен высказываться? Только потому, что старшие дяди, опираясь на сведения своих разведок, заявили то-то и то-то?

Ну конечно же, как президент независимой Украины, Зеленский сразу должен был заявить, что самолет сбил лично Путин, сидя в меховом кресле установки Тор.

Порошенко точно бы заявил. Еще до трагедии. На час раньше. Чтобы потрафить тем, кого мы, почти бесплатно, <орально удовлетворяем>.

Это ж разведка США и Канады!

В Иран вылетела группа наших экспертов. Будем ждать их профессиональные выводы.

А вот после - мнение президента. Независимое, которое опирается исключительно на оценку наших, украинских специалистов.

Л: логика.

Да, я понимаю: чтобы и как бы Зеленский не сделал - это все равно будет плохо.

Даже, если это будет хорошо.