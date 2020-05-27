Глава Удмуртии Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом.

"Тест на коронавирус у меня положительный", - сказал Бречалов в среду в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как отметил чиновник, он примерно понимает, что мог заразиться, когда контактировал с заболевшим человеком после 21 мая.

В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили, что Бречалов чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в своей резиденции.

В Удмуртии по состоянию на 27 мая выявлено 583 случая заражения коронавирусом, в том числе 24 - за последние сутки. 14 человек скончались, 347 выздоровели. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на аппарате ИВЛ, еще 21 - в состоянии средней степени тяжести, отмечает "Интерфакс".

Из российских чиновников и политиков коронавирусной инфекцией переболели председатель федерального правительства Михаил Мишустин, глава министерства строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.