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"Выполнял волю Путина". Кто хотел убить грузинского журналиста?

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила, что гражданин России, уроженец Ингушетии, 38-летний Васамбек Бадриевич Боков арестован в рамках уголовного дела по подготовке заказного убийства. Пока россиянину инкриминируется лишь изготовление и хранение фальшивых документов. Ранее сообщалось, что Боков мог готовить покушение на грузинского журналиста, который год назад обматерил в эфире президента России Владимира Путина.

В понедельник, 15 июня, генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал") Ника Гварамия на чрезвычайном брифинге заявил: Васамбек Боков, по его информации, готовил убийство журналиста телеканала Георгия Габунии, чтобы отомстить за его нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Заявление СГБ о причинах и обстоятельствах ареста Васамбека Бокова появилось на сайте ведомства лишь после того, как Ника Гварамия несколько раз категорически потребовал от властей подтвердить или опровергнуть информацию о подготовке убийства журналиста Георгия Габунии.

В итоге в довольно витиеватом сообщении СГБ история с задержанием россиянина описана так: "Васамбек Боков задержан, а затем, в качестве меры пресечения, арестован на два месяца Тбилисским судом, по обвинению в приобретении и хранении фальшивых документов по ч. 1 ст. 362 УК Грузии. Его задержание произошло в рамках уголовного дела по факту подготовки заказного убийства. Тем самым было предотвращено ещё более тяжкое преступление", – подчёркивается в сообщении спецслужбы. Имя Георгия Габунии в этом сообщении ни разу не упоминается.

Выяснилось, что грузинские спецслужбы довольно долгое время следили за подозреваемым и даже получили разрешение суда прослушивать его телефонные разговоры и квартиру, что позволило задержать Бокова и обвинить его в приобретении фальшивых документов. Остается неясным, почему Боков не был обвинен в подготовке убийства.

Сообщение СГБ заканчивается призывом ко всем заинтересованным сторонам "воздержаться от распространения проверенной либо непроверенной информации, чтобы не мешать продолжающемуся следствию".

Здание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии

Еще один из вопросов в этой истории – роль украинских спецслужб в разработке оперативной информации о подготовке убийства журналиста, оскорбившего Путина. В сообщении СГБ лишь вскользь упоминается "международное сотрудничество по линии Интерпола". Как рассказал Радио Свобода Ника Гварамия, исходные данные о "группе чеченцев из окружения Рамзана Кадырова", в которой состоял Васамбек Боков, поступили в Грузию именно из Украины, но журналистам и руководству "Главного канала" об этом сообщил конфиденциальный источник в силовых структурах Грузии.

"Угроза в отношении Георгия Габунии абсолютно реальна. Конечно, прямых доказательств у меня нет, иначе я бы их обнародовал, но то, что уже есть, даёт полное право утверждать: готовилось убийство журналиста Георгия Габунии. Исходное дело поступило из Украины. Грузинские спецслужбы продолжили расследование, но не очень охотно и без энтузиазма. Наконец, им всё-таки пришлось арестовать гражданина РФ, готовившего убийство".

Ника Гварамия не сомневается в том, кто именно организовывал несостоявшееся убийство. "По нашей информации, это Рамзан Кадыров", – говорит он. Отвечая на вопрос Радио Свобода о том, почему он считает, что грузинские спецслужбы "не очень охотно" занимались версией о подготовке убийства Георгия Габунии гражданином России, Гварамия говорит: "Грузия уже не является государством, которое рассматривает спецслужбы России в качестве враждебной силы, так, как их рассматривают все демократические государства в мире". Гварамия уверен: как и в случае с убийством Бориса Немцова и Анны Политковской, Рамзан Кадыров "выполнял волю Путина". По словам гендиректора "Главного канала", сейчас Габуния находится под защитой сотрудников службы охраны телеканала.

Генеральный директор "Главного канала" Ника Гварамия
Генеральный директор "Главного канала" Ника Гварамия

Васамбек Боков приехал в Грузию несколько недель назад и жил по подложным документам в Панкисском ущелье, где преобладает вайнахское население. Уже после его ареста сотрудники спецназа СГБ провели обыск в доме, где жил россиянин, но ничего подозрительного не нашли. Чеченцы-кистинцы из Панкиси сказали грузинским журналистам, что их гость "бежал из Чечни из-за разногласий с Рамзаном Кадыровым" и "никаких убийств в Грузии не планировал".

Сам Георгий Габуния согласен с версией о том, что ему хотели отомстить за прошлогодние высказывания в адрес Владимира Путина. Он говорит, что не раскаивается в сказанном и считает свой поступок правильным, поскольку президент России является "врагом Грузии".

В июле прошлого года, когда Габуния, работая на телеканале "Рустави-2", разразился нецензурной бранью в адрес российского лидера, у здания телекомпании прошла спонтанная акция тбилисцев, выражавших возмущение поведением журналиста. Нецензурные высказывания осудило всё грузинское руководство, и даже бывший президент Михаил Саакашвили назвал тираду Габунии "неприемлемой по форме, хотя и понятной по сути".

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Георгий Габуния был временно отстранён от эфира, но вскоре вновь вернулся на "Рустави-2", а затем вместе с гендиректором Никой Гварамией основал новую телекомпанию, где и работает сейчас. "Главный канал" жёстко критикует правящую партию "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили и чаще других предоставляет слово Саакашвили. На днях экс-президент Грузии заявил в эфире "Главного канала", что парламентские выборы, намеченные на октябрь, "решат судьбу Грузии": либо страна спасётся, "освободившись от гнёта пророссийского олигарха", либо "окончательно погибнет". Саакашвили подчеркнул, что никакая должность, занимаемая им на Украине, не помешает ему "бороться за Грузию" и за право "вернуться на родину", где против бывшего президента возбуждены четыре уголовных дела. По двум из них Михаил Саакашвили заочно приговорён к трём и шести годам лишения свободы – по обвинению в превышении служебных полномочий.

Российские власти задержание своего гражданина в Грузии пока никак не прокомментировали.

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