"Выполнял волю Путина". Кто хотел убить грузинского журналиста?

Во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила, что гражданин России, уроженец Ингушетии, 38-летний Васамбек Бадриевич Боков арестован в рамках уголовного дела по подготовке заказного убийства. Пока россиянину инкриминируется лишь изготовление и хранение фальшивых документов. Ранее сообщалось, что Боков мог готовить покушение на грузинского журналиста, который год назад обматерил в эфире президента России Владимира Путина.

В понедельник, 15 июня, генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал") Ника Гварамия на чрезвычайном брифинге заявил: Васамбек Боков, по его информации, готовил убийство журналиста телеканала Георгия Габунии, чтобы отомстить за его нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Заявление СГБ о причинах и обстоятельствах ареста Васамбека Бокова появилось на сайте ведомства лишь после того, как Ника Гварамия несколько раз категорически потребовал от властей подтвердить или опровергнуть информацию о подготовке убийства журналиста Георгия Габунии.

В итоге в довольно витиеватом сообщении СГБ история с задержанием россиянина описана так: "Васамбек Боков задержан, а затем, в качестве меры пресечения, арестован на два месяца Тбилисским судом, по обвинению в приобретении и хранении фальшивых документов по ч. 1 ст. 362 УК Грузии. Его задержание произошло в рамках уголовного дела по факту подготовки заказного убийства. Тем самым было предотвращено ещё более тяжкое преступление", – подчёркивается в сообщении спецслужбы. Имя Георгия Габунии в этом сообщении ни разу не упоминается.

Выяснилось, что грузинские спецслужбы довольно долгое время следили за подозреваемым и даже получили разрешение суда прослушивать его телефонные разговоры и квартиру, что позволило задержать Бокова и обвинить его в приобретении фальшивых документов. Остается неясным, почему Боков не был обвинен в подготовке убийства.

Сообщение СГБ заканчивается призывом ко всем заинтересованным сторонам "воздержаться от распространения проверенной либо непроверенной информации, чтобы не мешать продолжающемуся следствию".

Еще один из вопросов в этой истории – роль украинских спецслужб в разработке оперативной информации о подготовке убийства журналиста, оскорбившего Путина. В сообщении СГБ лишь вскользь упоминается "международное сотрудничество по линии Интерпола". Как рассказал Радио Свобода Ника Гварамия, исходные данные о "группе чеченцев из окружения Рамзана Кадырова", в которой состоял Васамбек Боков, поступили в Грузию именно из Украины, но журналистам и руководству "Главного канала" об этом сообщил конфиденциальный источник в силовых структурах Грузии.

"Угроза в отношении Георгия Габунии абсолютно реальна. Конечно, прямых доказательств у меня нет, иначе я бы их обнародовал, но то, что уже есть, даёт полное право утверждать: готовилось убийство журналиста Георгия Габунии. Исходное дело поступило из Украины. Грузинские спецслужбы продолжили расследование, но не очень охотно и без энтузиазма. Наконец, им всё-таки пришлось арестовать гражданина РФ, готовившего убийство".

Ника Гварамия не сомневается в том, кто именно организовывал несостоявшееся убийство. "По нашей информации, это Рамзан Кадыров", – говорит он. Отвечая на вопрос Радио Свобода о том, почему он считает, что грузинские спецслужбы "не очень охотно" занимались версией о подготовке убийства Георгия Габунии гражданином России, Гварамия говорит: "Грузия уже не является государством, которое рассматривает спецслужбы России в качестве враждебной силы, так, как их рассматривают все демократические государства в мире". Гварамия уверен: как и в случае с убийством Бориса Немцова и Анны Политковской, Рамзан Кадыров "выполнял волю Путина". По словам гендиректора "Главного канала", сейчас Габуния находится под защитой сотрудников службы охраны телеканала.

Васамбек Боков приехал в Грузию несколько недель назад и жил по подложным документам в Панкисском ущелье, где преобладает вайнахское население. Уже после его ареста сотрудники спецназа СГБ провели обыск в доме, где жил россиянин, но ничего подозрительного не нашли. Чеченцы-кистинцы из Панкиси сказали грузинским журналистам, что их гость "бежал из Чечни из-за разногласий с Рамзаном Кадыровым" и "никаких убийств в Грузии не планировал".

Сам Георгий Габуния согласен с версией о том, что ему хотели отомстить за прошлогодние высказывания в адрес Владимира Путина. Он говорит, что не раскаивается в сказанном и считает свой поступок правильным, поскольку президент России является "врагом Грузии".

В июле прошлого года, когда Габуния, работая на телеканале "Рустави-2", разразился нецензурной бранью в адрес российского лидера, у здания телекомпании прошла спонтанная акция тбилисцев, выражавших возмущение поведением журналиста. Нецензурные высказывания осудило всё грузинское руководство, и даже бывший президент Михаил Саакашвили назвал тираду Габунии "неприемлемой по форме, хотя и понятной по сути".

Георгий Габуния был временно отстранён от эфира, но вскоре вновь вернулся на "Рустави-2", а затем вместе с гендиректором Никой Гварамией основал новую телекомпанию, где и работает сейчас. "Главный канал" жёстко критикует правящую партию "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили и чаще других предоставляет слово Саакашвили. На днях экс-президент Грузии заявил в эфире "Главного канала", что парламентские выборы, намеченные на октябрь, "решат судьбу Грузии": либо страна спасётся, "освободившись от гнёта пророссийского олигарха", либо "окончательно погибнет". Саакашвили подчеркнул, что никакая должность, занимаемая им на Украине, не помешает ему "бороться за Грузию" и за право "вернуться на родину", где против бывшего президента возбуждены четыре уголовных дела. По двум из них Михаил Саакашвили заочно приговорён к трём и шести годам лишения свободы – по обвинению в превышении служебных полномочий.

Российские власти задержание своего гражданина в Грузии пока никак не прокомментировали.