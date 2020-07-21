Фургал – членам ОНК: "Всё можно предсказать заранее"

Члены Общественной наблюдательной комиссии во вторник посетили в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в заказных убийствах. По словам члена ОНК Евы Меркачёвой, Фургала перевели в камеру с телевизором, однако новости про себя он не смотрит, так как "всё может предсказать заранее". Со слов Меркачёвой, экс-губернатор "надеется, что не задержится в СИЗО надолго".
Фургал также рассказал членам ОНК, что получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об её содержании не сообщается.
Ранее Жириновский заявил, что партия не оставит Фургала и будет добиваться снятия с него всех обвинений. При этом лидер ЛДПР поддержал решение Путина назначить новым губернатором Хабаровского края Михаила Дегтярёва и осудил акции протеста против ареста Фургала.
В свою очередь Дегтярев дал во вторник в Хабаровске первую пресс-конференцию, которая прошла на фоне массовых протестов против его назначения. Врио губернатора сказал, что "с удовольствием выйдет" к протестующим, но добавил, что "сейчас не время – потому что есть первоочередные задачи". В числе таковых Дегтярёв назвал борьбу с распространением коронавируса, пожурив протестующих за несоблюдение социальной дистанции.
- Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, когда с большим преимуществом победил на выборах кандидата от "Единой России". 9 июля этого года его задержали и почти сразу отправили в Москву, где арестовали на два месяца. Политика обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.
- С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".
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