Фургал – членам ОНК: "Всё можно предсказать заранее"

Члены Общественной наблюдательной комиссии во вторник посетили в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в заказных убийствах. По словам члена ОНК Евы Меркачёвой, Фургала перевели в камеру с телевизором, однако новости про себя он не смотрит, так как "всё может предсказать заранее". Со слов Меркачёвой, экс-губернатор "надеется, что не задержится в СИЗО надолго".

Фургал также рассказал членам ОНК, что получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об её содержании не сообщается.

Ранее Жириновский заявил, что партия не оставит Фургала и будет добиваться снятия с него всех обвинений. При этом лидер ЛДПР поддержал решение Путина назначить новым губернатором Хабаровского края Михаила Дегтярёва и осудил акции протеста против ареста Фургала.

В свою очередь Дегтярев дал во вторник в Хабаровске первую пресс-конференцию, которая прошла на фоне массовых протестов против его назначения. Врио губернатора сказал, что "с удовольствием выйдет" к протестующим, но добавил, что "сейчас не время – потому что есть первоочередные задачи". В числе таковых Дегтярёв назвал борьбу с распространением коронавируса, пожурив протестующих за несоблюдение социальной дистанции.