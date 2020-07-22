Мишустин впервые отчитался о работе правительства перед Госдумой

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду впервые отчитался о работе правительства перед Государственной думой. Он предложил выплачивать по 15 тысяч рублей российским туристам на поездки внутри страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

На такую инициативу правительство выделит 15 миллиардов рублей. В зависимости от тура, его цены и продолжительности россияне смогут рассчитывать на компенсацию от пять до 15 тысяч рублей. Программа будет действовать с 15 августа по 20 декабря этого года в определённых регионах России, список которых будет опубликован Ростуризмом. При этом поездку нужно оплатить картой "Мир" и длиться она должна не менее 5 ночей. Программа будет касаться четырёх видов туризма: водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что стоимость отдыха на российских курортах этим летом может вырасти на 30 процентов, если сохранятся ограничения на выезд за рубеж, введенные из-за пандемии коронавируса.

В докладе Госдуме Мишустин отчитался и о последствиях эпидемии коронавируса в стране. По его словам, с 1 апреля этого года число официально зарегистрированных безработных увеличилось в три с половиной раза и достигло 3 миллионов человек. Премьер заявил, что для поддержки тех кто остался без работы до начала эпидемии, правительство продлевает ещё на три месяца выплаты пособий.

Министерство труда в июне регистрировало примерно по 150 тысяч безработных в неделю, в итоге их общее количество достигло почти двух с половиной миллионов человек, а с учётом тех, кто не состоит на учёте в службах занятости, – четырёх с половиной миллионов. Это на миллион человек больше, чем было до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. По прогнозу главы Счётной палаты Алексея Кудрина, из-за последствий COVID-19 количество безработных в России может достичь 8 миллионов человек.

Мишустин также сообщил, что власти рассчитывают получить российскую вакцину от COVID-19 этой осенью. По двум препаратам, по его словам, уже проводятся клинические исследования. Премьер-министр отметил, что эпидемия коронавируса выявила недостатки в российской системе здравоохранения.

Глава правительства сообщил, что российские власти готовятся к "нормальному 1 сентября" в школах. Однако проведение праздничных мероприятий будет зависеть от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. Мишустин заявил, что решение о том, начать учебный год дистанционно или очно, будет приниматься местными властями 20 августа.

Всего с начала эпидемии в России скончались в результате заражения коронавирусом более 12 тысяч человек. По расчётам независимых экспертов, к настоящему времени число жертв эпидемии в России может составлять от 30 до 48 тысяч человек.