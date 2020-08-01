Юлию Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили после допроса в Следственном комитете под подписку о невыезде. Накануне стало известно, что против Галяминой возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской статье" - за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Депутату грозит до пяти лет тюрьмы. Политик считает своё дело политически мотивированным.

Сегодня в квартире Галяминой должен пройти обыск. Вчера обыск прошёл на даче депутата.

Следователи утверждают, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – на акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.

Кроме того, последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов.

Акция "Нет вечному Путину" против поправок в Конституцию 15 июля началась на Пушкинской площади в Москве и переросла в шествие по Тверской улице и прилегающим бульварам. Полицейские задержали более 140 человек. Среди задержанных оказались Галямина и её дочь.