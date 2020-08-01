Юлию Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили после допроса в Следственном комитете под подписку о невыезде. Накануне стало известно, что против Галяминой возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской статье" - за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Депутату грозит до пяти лет тюрьмы. Политик считает своё дело политически мотивированным.
Сегодня в квартире Галяминой должен пройти обыск. Вчера обыск прошёл на даче депутата.
Следователи утверждают, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – на акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.
Кроме того, последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов.
Акция "Нет вечному Путину" против поправок в Конституцию 15 июля началась на Пушкинской площади в Москве и переросла в шествие по Тверской улице и прилегающим бульварам. Полицейские задержали более 140 человек. Среди задержанных оказались Галямина и её дочь.
- Юлия Галямина – один из организаторов Комитета "Нет!", созданного для призыва к голосованию против поправок в Конституцию.
- Статья о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Первым по ней был осуждён активист Ильдар Дадин. Вторым осуждённым стал гражданский активист Константин Котов. Его приговорили к четырём годам колонии. После вмешательства президента Владимира Путина суд смягчил приговор до полутора лет.
- В мае Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах в течение пяти лет осуждённым по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".
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