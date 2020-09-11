Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она больше 20 лет занимала свою должность после назначения на пост Владимиром Путиным в 2000 году. Под руководством Егоровой суд принял десятки резонансных политических решений. Срок полномочий судьи истекает 23 октября, она не подала заявку на переназначение.

В 2000 году Путин назначил Егорову главой суда в обход других кандидатов и стандартной процедуры. Тогда адвокат группы "Медиа-мост" связывал это с делом против олигарха Владимира Гусинского, перед назначением Мосгорсуд подтвердил законность возбуждения уголовного дела против него.

Больше чем за 20 лет Мосгорсуд рассматривал дела против "ЮКОСа", Алексея Навального, дело Магнитского. Пока мэром Москвы был Юрий Лужков, которого в начале карьеры судьи называли покровителем Егоровой, он не проиграл ни один иск в Мосгорсуде.

За год до завершения полномочий Егоровой она стала объектом критики со стороны судебного сообщества. В 2019–2020 годах Второй кассационный суд вынес в адрес Егоровой четыре постановления о нарушении закона, хотя до этого она получила только одно такое указание за почти 40 лет работы в судебной системе. Верховный суд критиковал Егорову за недостаточную квалификацию судей. СМИ связывали давление с конфликтом главы Мосгорсуда с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

С таким числом выявленных нарушений Егорова фактические не имеет возможности вновь занять свой пост в рамках обычной процедуры. Единственным претендентом на её место, подавшим заявку на вакансию главы Мосгорсуда стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

57-летний Птицын последние десять лет возглавляет Северо-Кавказский окружной военный суд, переименованный затем в Южный окружной военный суд. В 2015 году этот суд приговорил к 20 и 10 годам лишения свободы крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко. В 2019 году – к шести годам колонии украинца Павла Гриба. В том же году к длительным срокам – ряд крымско-татарских активистов.

Должность Птицына уже утверждена Высшей квалификационной коллегии судей в августе, сообщали "Открытые медиа". При этом в ходе обсуждения члены коллегии выражали опасение, что глава Мосгорсуда — должность политическая, и Птицын может быть к этому не готов. Тем не менее, за него проголосовали единогласно.

Однако назначение главы суда будет сделано президентом России Владимиром Путиным — он может проигнорировать рекомендацию.