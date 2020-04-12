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Археология. Будущее

Нефть по цене воды

Экономический эксперт Михаил Крутихин и культуролог Александр Эткинд - о дешёвых углеводородах

Сдвоенный удар коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ обрушил мировые цены на нефть: в последние недели цена российской марки Urals падала до 10 долларов за баррель. Это временное явление или начало эпохи дешевой нефти? Переходит ли мир на новую сырьевую платформу? Чем падение цен на нефть грозит российскому бюджету, режиму и обществу?

Обсуждают Михаил Крутихин, аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства RusEnergy, и Александр Эткинд, историк, культуролог, профессор Европейского университета во Флоренции, автор книги «Природа зла: сырье и государство».

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