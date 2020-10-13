Трое ранены, трое убиты. Стрельба в Нижегородской области

12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области произошла стрельба, в результате которой погибли трое мужчин и пострадали три женщины. Утром 13 октября полиция нашла тело подозреваемого с огнестрельным ранением в голову – это 18-летний нижегородец Данил Монахов. Предполагается, что он мог покончить с собой. Тело находилось недалеко от места происшествия, рядом лежали два охотничьих ружья.

По версии следствия, Данил Монахов приехал к своей бабушке 11 октября, вместе с отцом он ходил на охоту. В Росгвардии уточнили, что подозреваемый законно владел одним охотничьим ружьем с 17 сентября этого года. Как пишут в городском сообществе "Твой Бор" в социальной сети "ВКонтакте", 12 октября восемнадцатилетний нижегородец поссорился с бабушкой и выстрелил в нее несколько раз, а затем убил прибежавшего на шум соседа.

После этого он вышел на улицу и открыл стрельбу по случайным прохожим возле остановки общественного транспорта, застрелив еще двух человек. В ходе обстрела был задет автобус: водитель автобуса уехал с места происшествия, чтобы спасти пассажиров. Подробности случившегося стали известно от Юрия Анатольевича Медведева, руководителя местного автотранспортного предприятия:

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По информации регионального министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, одна из пострадавших во время стрельбы женщин находится в крайне тяжелом состоянии: у нее множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Вторая с такими же ранениями находится в тяжелом состоянии. Третий пострадавший в состоянии средней тяжести, у него огнестрельное ранение нижних конечностей. Бабушка стрелка и еще одна раненая в живот женщина были переведены в реанимацию, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще одного пострадавшего – стабильное.

После стрельбы Монахов скрылся, для поиска подозреваемого задействовали дроны с установленными на них тепловизорами.

"К месту вероятного нахождения подозреваемого вышли ближе к утру", – рассказал ТАСС представитель Росгвардии Валерий Грибакин. "Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников, решили дождаться, когда наступит светлое время [суток]. В 07:12 мск на окраине поселка Большеорловское поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила тело подозреваемого в совершении преступления. По предварительной информации, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья".

По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Чтобы установить причины преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Один из соседей бабушки Монахова рассказал изданию NN.RU о подозреваемом:

– Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил – порок сердца. Месяц назад купил ружье – ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза. Стрелять начал с бабушки, у нее пулевое в живот и руку. Потом выстрелил в спину мужчине, который проходил мимо подъезда, после чего пошёл за дом и начал палить по случайным людям. После всего он скрылся в лесу.

По словам одноклассницы Монахова, он попал на школьный дисциплинарный учет из-за поведения:

"В разговорах он не раз упоминал, что собирается устроить какой-то теракт, кого-то расстрелять, – рассказала РИА Новости Мария. – Это было еще в 2018-м. Мы напряглись, но в школе эту историю замяли, и Данил продолжил учебу. Потом вроде на него не жаловались".

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что подозреваемый в расстреле людей в Нижегородской области увлекался компьютерными играми, огнестрельным оружием и сталкерингом.

"Предварительное расследование показало, что [Даниил] Монахов увлекался огнестрельным оружием: его тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей. Также он увлекался компьютерными играми. Кроме этого, в числе его хобби сталкеринг – экстремальный индустриальный туризм. Он состоял в социальных сетях", – сказал собеседник агентства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на оружие Даниилу Монахову. По его указанию, следователи должны тщательно проверить информацию о проявлении агрессии парнем в подростковом возрасте.